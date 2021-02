La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, dopo aver lasciato spazio alla partita di Champions League, finalmente occuperà di nuovo la fascia serale, ma la prossima settimana l’appuntamento è fissato per il mercoledì.

Nel corso dell’episodio che invece farà compagnia ai telespettatori il 2 marzo 2021, sempre a partire dalle ore 16:35 circa, il signor Aziz Divit (Ahmet Somers) dopo aver fatto la conoscenza dell’editore Yigit (Utku Ateş) inizierà a non vederlo di buon occhio.

DayDreamer, trama del 2 marzo: Deren viene aiutata da Bulut

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 2 marzo 2021, Deren (Tugce Kumral), mentre percorrerà la strada non asfaltata che conduce alla fattoria, rimarrà bloccata a causa del fango.

A soccorrere l’ex direttrice creativa della Fikri Harika ci penserà a sorpresa Bulut (Ahmet Olgun Sunaer), un ragazzo che lavora al servizio di Sanem. Inizialmente, Deren rifiuterà l’aiuto del ragazzo ma subito cederà, visto che lo stesso la porterà a destinazione prendendola in braccio. Alla tenuta della scrittrice ci saranno Aziz, CeyCey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan), che resteranno stupiti nel vedere la loro amica giungere da loro in un modo insolito.

A questo punto Deren, dopo aver sottolineato ai suoi soci di non aver trovato una soluzione diversa per fare quel sentiero, si domanderà come faranno i nuovi clienti a raggiungere la sede dell’agenzia pubblicitaria. Intanto Aziz, dopo essere uscito in giardino, si mostrerà felice quando vedrà Can (Can Yaman): quest’ultimo dirà al padre di non essere partito poiché la sua barca si è rotta.

Can rimane incantato a guardare Sanem, Aziz confessa a Mihriban di dubitare di Yigit

Mentre si troverà in compagnia del proprio genitore, Can vedrà arrivare Yigit: quest’ultimo verrà presentato al signor Divit da Sanem (Demet Özdemir). Non appena l’editore gli dirà che credeva che lui avesse lasciato Istanbul, il fratello di Emre sottolineerà di aver deciso di restare per un po’.

Can, mentre parlerà con il suo rivale, rimarrà incantato a guardare Sanem che farà lo stesso infastidendo Yigit: quest'ultimo non appena si accorgerà del dettaglio, infatti, non perderà tempo per interrompere l'ex coppia. A questo punto Aziz dopo aver osservato l'accaduto comincerà a dubitare di Yigit.

Il signor Divit, successivamente, confiderà i suoi sospetti sull’editore al suo primo amore Mihriban (Sevinç Erbulak) quando rimarranno da soli in giardino: quest’ultima apprenderà che Aziz si sente a disagio con Yigit.

Inoltre, il padre di Emre e Can continuerà ad avere dei dubbi anche quando saprà che Sanem vincerà un premio come miglior scrittrice dell’anno, proprio per merito della collaborazione lavorativa con Yigit.