Can Divit e Sanem Aydin i due protagonisti principali della soap opera DayDreamer - le ali del sogno dovranno superare molti ostacoli e vivere momenti abbastanza complicati prima di avere il lieto fine. Proprio quando tornerà tra le braccia della talentuosa scrittrice, il fotografo subirà uno shock poiché perderà la memoria dimenticandosi della loro tormentata storia d’amore.

La sorella di Leyla farà il possibile per essere ricordata dal proprio amato, ma purtroppo ogni suo sforzo si rivelerà inutile. Dopo aver regalato il libro che narra la loro relazione e scritto da lei, Sanem capirà di non avere alcuna speranza per riconquistarlo: quest’ultima non nasconderà la sua immensa delusione nei confronti del primogenito di Aziz quando apprenderà che non ricambia i suoi sentimenti.

DayDreamer, trame turche: Can crede di essere fidanzato con Polen

Le anticipazioni turche sulla fortunata Serie TV svelano che Can e Sanem avranno un incidente stradale, proprio quando saranno in procinto di viaggiare con la nave alla volta delle isole Galapagos. La scrittrice e il fotografo avrebbero voluto viversi la loro storia d’amore dopo il ritorno di fiamma lontano da tutti per due anni. Purtroppo il sogno della coppia verrà infranto, ma la cosa più grave sarà ciò che accadrà nella vita di entrambi. Il primogenito di Aziz dopo essere stato in coma per un mese intero si risveglierà e non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni, neanche della sua relazione con Sanem. Quest’ultima, non appena capirà che il suo amato crede di essere ancora impegnato sentimentalmente con la storica fidanzata Polen, farà di tutto per far in modo che torni a ricordarsi di loro.

Dopo aver riacquistato l’edificio della fallita Fikri Harika utilizzando i soldi ottenuti vendendo il suo patentino delle creme, Sanem creerà i presupposti per consentire ad Aziz di riconsegnare al figlio la gestione dell’azienda.

A questo punto Sanem inizierà ad avere un rapporto burrascoso con Can come quello che avevano quando si sono conosciuti.

La figlia minore di Mevkibe dopo aver parlato con Muzaffer, CeyCey e Deren penserà di usare la fragranza del profumo che indossava il girono in cui lei e il fotografo si sono scambiati il primo bacio per errore, nel corso del quarantesimo anniversario della Fikri Harika. Sanem non appena Can si rifugerà nel suo vecchio capanno senza ricordarsi di averlo venduto lo raggiungerà e sventolerà i suoi capelli più volte, con l’obiettivo di fargli sentire il suo odore.

Leyla ed Emre alla ricerca di un lavoro, la scrittrice ferita dalle parole del primogenito di Aziz

Sfortunatamente il tentativo della secondogenita degli Aydin non avrà l’esito sperato, poiché il suo amato le dirà di avere il raffreddore. Nonostante ciò Sanem non si perderà d’animo, infatti preparerà subito un rimedio naturale per far stappare il naso di Can. Dopo qualche minuto quest’ultimo e la talentuosa scrittrice sembreranno essere in procinto di baciarsi: il momento tanto atteso verrà interrotto dall’arrivo di Leyla ed Emre, che sempre più disperati per non aver trovato ancora un lavoro diranno a Sanem e Can che in agenzia c’è un grosso problema.

La stessa sera però Can finirà per deludere Sanem, nell’istante in cui farà sapere al padre Aziz di non provare nulla nei confronti della fanciulla: sempre in tale circostanza il fotografo domanderà al proprio genitore se veramente lui e la scrittrice si sono amati.

Le parole pronunciate da Can feriranno parecchio la scrittrice, che vedrà tutti i suoi sforzi andare in fumo.