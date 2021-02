Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena legati alla coppia composta da Emre e Leyla. Dopo aver superato una serie di ostacoli, coronando il loro sogno d'amore con il matrimonio, ben presto si ritroveranno a dover fare i conti con un momento di grave crisi economica e, come se non bastasse, Emre farà i conti anche con le accuse di tradimento ai danni di sua moglie.

L'agenzia fallisce dopo l'addio di Can: anticipazioni turche DayDreamer

Nel dettaglio, la situazione economica della famiglia Divit peggiorerà notevolmente nel momento in cui Can deciderà di abbandonare l'agenzia ed Istanbul per prendere le distanze da Sanem.

Una scelta che avrà delle pesanti conseguenze su tutta la famiglia: l'agenzia fotografica, infatti, andrà incontro ad un vero e proprio fallimento e di conseguenza Emre, Leyla ed Huma si ritroveranno senza lavoro, senza soldi e con un bel po' di debiti da sanare.

Motivo per il quale saranno costretti a vendere buona parte dei loro averi e a cambiare nettamente vita. Le anticipazioni turche della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Leyla ed Emre decideranno di trasferirsi a casa dei genitori della ragazza ma la convivenza non sarà per niente facile.

I sospetti su Emre: si ipotizza che tradisca sua moglie Leyla

Emre, infatti, si ritroverà senza lavoro e nonostante i vari colloqui che affronterà non riuscirà a trovare la soluzione giusta per iniziare un nuovo percorso lavorativo. Nonostante questo, però, non si lascerà scalfire e soprattutto cercherà sempre di meravigliare la sua amata.

Così, in vista del loro primo anniversario di matrimonio, deciderà di farle un regalo speciale ma i suoi atteggiamenti e i suoi "movimenti strani" verranno fraintesi dai genitori di Leyla, i quali arriveranno a pensare che il ragazzo tradisca la loro amata figlia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo aver ascoltato una conversazione telefonica ambigua di Emre, Mevbike e Nihat decideranno di seguirlo e lo beccheranno ad un appuntamento con una donna misteriosa, alla quale il fratello di Can sembrerà donare un gioiello prezioso.

I genitori di Leyla smascherano Emre: anticipazioni turche DayDreamer

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che a quel punto i genitori della ragazza immortaleranno il momento, pronti a smascherare l'uomo e a mettere al corrente della situazione l'ignara Leyla.

Il dubbio, infatti, è che l'uomo la tradisca con questa donna.

Per la stessa Leyla sarà un duro colpo da accettare e da digerire ma alla fine Emre riuscirà a far capire che si tratta soltanto di un semplice malinteso, dato che ha incontrato quella donna (amica in comune con Leyla) per avere un parere sul regalo da fare a sua moglie in vista del loro primo anniversario di nozze.

Insomma Emre non ha tradito sua moglie e i sospetti dei genitori di Leyla si riveleranno del tutto infondati e la coppia potrà riprendere serenamente in mano le redini della loro relazione.