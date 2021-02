Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che vede tra i suoi protagonisti l'amatissimo Can Yaman. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che il finale di stagione sarà a dir poco scoppiettante per i vari protagonisti della serie, in particolar modo per la coppia composta da Can e Sanem. Il loro amore, infatti, verrà messo ancora a dura prova e i due si ritroveranno a dover affrontare nuovi ostacoli che appariranno a tratti insormontabili ma alla fine riuscirà a trionfare l'amore.

Anticipazioni DayDreamer puntate turche: il ritorno di fiamma tra Can e Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni turche su DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che nel finale di stagione l'amore tra Can e Sanem verrà messo a dura prova da un terribile incidente che potrebbe spezzare per sempre il loro sogno.

Dopo essersi ritrovati, in seguito alla fuga di Can da Istanbul, i due decideranno di vivere insieme la loro vita. Una decisione che, in un primo momento spaventerà moltissimo, i genitori della Aydin, timorosi del fatto che la loro bambina possa nuovamente soffrire per colpa del fotografo.

Nonostante il parare negativo dei suoi familiari, Sanem deciderà di seguire il suo cuore e quindi sceglierà di tornare con il fotografo ma un terribile incidente giocherà loro un bruttissimo scherzo.

Grave incidente per Can e Sanem

Le anticipazioni della serie tv turca di Canale 5, infatti, rivelano che i due saranno protagonisti di un episodio che rischierà di mettere a repentaglio la vita del fotografo. In seguito a un incidente stradale, Can finirà in coma e al suo risveglio non ricorderà più nulla di quello che c'è stato con la bella Sanem.

Il giovane Divit, quindi, perderà completamente la memoria e questo per la Aydin sarà un durissimo colpo da accettare e superare.

In un primo momento la ragazza resterà al suo fianco e proverà in tutti i modi ad aiutarlo, poi però rendendosi conto che non c'è nulla da fare, deciderà di fare un passo indietro e quindi di allontanarsi da lui.

Il finale di DayDreamer, anticipazioni: nozze e figli per Can e Sanem

Una scelta che farà tremare il fotografo che, solo in quel momento, si renderà conto di essersi nuovamente innamorato di Sanem e di volerla al suo fianco per tutto il resto della sua vita.

Le anticipazioni turche del gran finale di DayDreamer, infatti, rivelano che nell'ultima puntata della serie ci sarà un salto temporale che racconterà la nuova vita della coppia. I due appariranno felici e sorridenti insieme e soprattutto sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore con il matrimonio e diventeranno genitori di ben tre bambini.