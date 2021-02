Continua l'appuntamento settimanale con gli episodi di DayDreamer Le ali del sogno, la famosa soap opera turca trasmessa su Canale 5 con protagonista il bellissimo Can Yaman. Le trame relative alle puntate che andranno in onda la prima settimana di marzo, ossia da lunedì 1 a venerdì 5 marzo contengono tante novità e colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori della telenovela. Fra le tante sorprese emergono il triste stato d'animo di Sanem, la quale non si è ancora ripresa dai problemi con Can, il trasferimento di quest'ultimo in un capanno, la celebrazione di Aydin come più brava scrittrice dell'anno, la scomparsa di Carner dal villaggio e il nuovo lavoro di Emre presso il negozio dei suoceri.

Aydin viene celebrata la più brava scrittrice dell'anno

Sanem riceve la proposta di Yigit di di prendere parte ad un grande evento a New York, ma la ragazza rifiuta, in quanto sta ancora molto male per quello che è successo fra lei e Divit. Quest'ultimo, dopo avere ascoltato di nascosto un discorso fra Yigit e Sanem, vuole partire, ma successivamente decide di non farlo. Bulut porta Deren da Ceycey e Muzaffer, i quali hanno bisogno di nuovi clienti per la nuova agenzia. Aziz, parlando con Yigit e Sanem, viene a sapere che quest'ultima sarà la vincitrice di un premio come più brava autrice dell’anno.

Can si trasferisce in una capanna

Dopo avere danneggiato la propria barca, Can domanda a Sanem di ospitarlo fino alla riparazione della stessa per stare accanto al padre. Divit si trasferisce così nella capanna della tenuta che trasforma in un vero e proprio rifugio. Intanto nel villaggio circola la notizia che Carner, uno dei fanciulli del posto, è andato via di casa.

Iniziano così le ricerche e tutti si danno da fare. Sebbene Sanem non voglia fare le ricerche assieme a Can, il ragazzo la segue ugualmente facendo finta di aver preso la sua stessa direzione per sbaglio. Insieme ritrovano il bambino e lo riportano a casa. Nonostante ciò, Sanem continua a mostrarsi fredda nei confronti di Can.

Emre accetta la proposta dei suoceri di lavorare nel loro negozio

Emre riceve da Nihat e Mevkibe la proposta di lavorare nel negozio di famiglia. L'uomo accetta volentieri, sebbene la moglie consideri che il lavoro di commerciante non si addica ad una persona di cultura come lui. Nihat si pente di aver avanzato quella proposta al genero: difatti, Emre, volendo apportare alcuni cambiamenti, sembra non essere portato a fare il commesso.