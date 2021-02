Continua l'appuntamento serale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda in prima serata, alle 21:43 circa, mercoledì 3 marzo 2021 rivelano che Sanem inizierà a mostrare degli squilibri mentali. Ad alimentare il suo stato d'animo sarà l'ansia dei suoi genitori, i quali sospetteranno del tradimento di Emre. Nihat e Mevkibe inizieranno a pedinare il marito di Leyla con l'amica Emel. Successivamente si assisterà all'incendio del rifugio di Can sotto gli occhi di Sanem. Per fortuna il giovane Divit uscirà illeso e stringerà la bandana di Sanem. A quel punto i due si guarderanno negli occhi con amore, poi Sanem dimenticherà il dolore che ha provato nei mesi precedenti e anche Can non farà altro che pensare ad un futuro insieme a lei.

I genitori di Leyla sospettano che Emre stia tradendo la figlia

Le trame della puntata che verrà trasmessa mercoledì 3 marzo 2021 informano che Ceycey, Deren e la nuova amica psicologa si Sanem faranno di tutto per risollevare la Fikri Harika. I ragazzi nel frattempo aiuteranno anche Bulut nella distribuzione delle creme di Aydin. Successivamente Aziz annuncerà nella tenuta di Mihiriban che l'azienda dovrà occuparsi della campagna sociale, attraverso delle pubblicità per l'associazione che ha eletto Sanem come migliore scrittrice. Nel frattempo la giovane Sanem inizierà a dare segni di squilibrio psicologico.

Ceycey cercherà di aiutare la ragazza attraverso una danza terapia ma sarà inutile. I genitori di Sanem non le saranno di aiuto in quanto Mevkibe e Nihat saranno concentrati a pedinare.

Intanto la mamma di Can cercherà di convincere Aziz a far allontanare definitivamente Sanem dal figlio, ma le cose non andranno come desiderato da Huma. Aziz proporrà a Can di realizzare gli scatti pubblicitari dove Sanem sarà protagonista. Infatti, dopo essere stato fermo per quasi una anno, Can dovrà fare le foto alla giovane Aydin. Quest'ultima non sarà felicissima, infatti non riuscirà a capire come mai dovrà essere fotografata proprio da lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il rifugio di Can prende fuoco

Durante la puntata in onda mercoledì 3 marzo Can sarà convinto che sia stato Yigit a bruciare il diario della Aydin. Il giovane Divit preparerà così una strategia per smascherarlo facendogli credere di avere delle prove che dimostrino la sua colpevolezza. Successivamente i genitori di Sanem beccheranno Emre mentre donerà un gioiello ad una donna in presenza di Huma.

Mevkibe e Nihat a quel punto inizieranno ad accusare il genero di essere esattamente come Aziz.

La mamma di Can inizierà a sospettare e si recherà furiosa da Aziz ma lo troverà impegnato in una cena romantica con Mihriban. Successivamente si scoprirà che il rifugio del giovane Divit andrà in fiamme davanti agli occhi di Sanem. Fortunatamente Can uscirà da lì illeso e abbraccerà felice Sanem. A quel punto la ragazza dimenticherà tutto il dolore provato nei mesi precedenti e inizierà a mostrare il suo amore per Can. Anche il ragazzo inizierà a immaginare una famiglia con lei.