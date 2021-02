Prosegue l'appuntamento con le notizie che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che vede come protagonista l'attore Can Yaman e che continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani su Canale 5. Le anticipazioni su quello che succederà nella puntata in programmazione il 15 febbraio 2021 dalle ore 16:45 fino alle 17:15 circa, raccontano che Sanem Aydin si sentirà offesa dal gesto di Can Divit. Inoltre, quest'ultimo avrà una pesante discussione con Yigit durante la festa di matrimonio di suo fratello Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznur Serceler). Infine il fotografo sarà determinato a smascherare l'editore per evitare che l'aspirante scrittrice venga ingannata.

DayDreamer, anticipazioni puntata del 15 febbraio: Can litiga con Yigit al matrimonio di Emre e Leyla

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di vedere in onda su Canale 5 lunedì 15 febbraio 2021 non mancheranno colpi di scena. Nel dettaglio, le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Emre e Leyla finalmente riusciranno a festeggiare il matrimonio in compagnia delle loro rispettive famiglie e gli amici più cari. Tuttavia, la festa degli sposi rischierà seriamente di essere rovinata a causa di una discussione creata da Can. Infatti quest'ultimo non riuscirà più a trattenere la sua gelosia verso Yigit (Utku Ates), tanto che deciderà di affrontarlo subito. A questo punto il maggiore dei fratelli Divit accuserà pesantemente l'editore, in quanto sarà sicuro che sta raccontano un mucchio di bugie a Sanem (Demet Ozdemir) riguardo la pubblicazione imminente del suo primo romanzo.

Sanem si sente offesa da Can

Tuttavia Yigit riuscirà a mantenere la calma e si difenderà respingendo l'accusa di Can, visto e considerato che non avrà alcuna prova in mano per dimostrare la verità dei fatti. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer in onda lunedì pomeriggio alle ore 16:45 annunciano che il famoso fotografo sarà ancora determinato a fare tutto il possibile per dimostrare all'aspirante scrittrice che l'editore per cui lavora è solamente un imbroglione.

Per questo motivo, Can deciderà di contattare un suo amico editore e lo convincerà a pubblicare il romanzo di Sanem. Purtroppo, quest'ultima non avrà una buona reazione nel momento in cui verrà a sapere che il suo amato fidanzato si è intromesso nella sua vita lavorativa. In particolar modo, la minore delle sorelle Aydin prenderà il gesto del suo fidanzato come una sorta di "raccomandazione", tanto che si sentirà offesa e rifiuterà la sua proposta.