La tormentata e travolgente storia d'amore tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), i due protagonisti assoluti della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani.

Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 17 febbraio 2021 al solito orario, la sorella di Leyla non è riuscita a dedicarsi al libro che dovrà essere pubblicato in America e si dirà disposta a rinunciare a realizzare il suo grande sogno di diventare una scrittrice a tutti gli effetti.

DayDreamer, anticipazioni del 17/02: Sanem in procinto di rinunciare a scrivere il suo libro

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nella puntata in programmazione sul piccolo schermo italiano mercoledì 17 febbraio 2021 sempre nella fascia pomeridiana, dicono che Sanem non la prenderà bene quando Can le farà conoscere un suo amico scrittore disposto a pubblicare il suo libro. La sorella di Leyla, oltre a dire al fotografo di essere ancora incredula per averla messa in una situazione imbarazzante, gli sottolineerà di non voler alcun favoritismo da parte sua.

Inoltre Sanem dirà che Can non crede davvero nelle sue capacità a differenza di Yigit (Utku Ateş). Successivamente, non appena l’editore con un messaggio le chiederà come si sente, la figlia minore di Mevkibe lo telefonerà subito dicendogli di non riuscire a scrivere e di aver preso in considerazione l’idea di rinunciare a questa importante opportunità.

Sanem chiede a Can di leggere il suo diario, CeyCey indaga su Yigit

Sanem farà un passo indietro poiché, in una pagina del diario scritto quando ha incontrato il suo "Albatros", troverà la sua chiave di svolta. A questo proposito la sorella di Leyla si presenterà a casa di Can per chiedergli il permesso di poter inviare il suo diario agli editori: la richiesta della fanciulla verrà origliata da Huma che sentirà tutta la conversazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem desidererà che il suo amato legga ciò che lei ha scritto sulla loro relazione sentimentale. Nel contempo CeyCey (Anıl Çelik), quando Can gli dirà di essere triste a causa di Yigit, si impegnerà in una rocambolesca indagine, per scoprire a vantaggio del suo datore di lavoro i fantomatici scheletri negli armadi dell’editore. Per riuscire nel suo intento lo stagista della Fikri Harika si introdurrà come un ninja nell’appartamento del fratello di Polen, cercando di scoprire qualcosa su di lui: purtroppo CeyCey non vedrà la foto di Sanem appesa al muro della camera da letto.