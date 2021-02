Stando alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata in onda mercoledì 3 marzo in prima serata su Canale 5, Can realizzerà un servizio fotografico che vedrà come protagonista Sanem. Il capanno di Divit, inoltre, andrà in fiamme e il giovane farà di tutto per recuperare la bandana della giovane Aydin. Mevkibe e Nihat, intanto, avranno il sospetto che Emre tradisca Leyla.

DayDreamer, spoiler del 3 marzo: Mevkibe e Nihat sospettano della fedeltà di Emre

Secondo le anticipazioni, nella puntata in onda il 3 marzo in prima serata Deren, CeyCey, Muzaffer e Deniz proveranno a ricomporre la Fikri Harika e aiuteranno Bulut a distribuire le creme prodotte da Sanem.

Aziz, intanto, annuncerà una nuova campagna per l'agenzia il cui ricavato sarà poi dato in beneficenza. Sanem, nel frattempo, continuerà a dimostrare di essere instabile mentalmente e CeyCey proverà a risolvere la situazione con metodi alternativi.

Mevkibe e Nihat, intanto, avranno il sospetto che Emre tradisca Leyla e per questo motivo i due inizieranno a seguirlo. Il giovane dovrà incontrarsi con una sua amica di nome Emel. Huma, dal suo canto, tenterà di convincere il suo ex marito a tenere lontani Sanem e Can, ma non otterrà alcun risultato. Il signor Divit, infatti, chiederà al suo figlio maggiore di realizzare un servizio fotografico che vedrà come modella proprio la giovane Aydin. La situazione diventerà pesante e Sanem inizierà a sentire il peso della presenza di Can.

I due arriveranno a non rivolgersi la parola.

DayDreamer, anticipazioni del 3 marzo: Can cerca di incastrare Yigit

Can, nel frattempo, sarà sempre più convinto che sia stato Yigit a lanciare tra le fiamme il diario di Sanem. A quel punto, il fotografo metterà in piedi un piano per incastrarlo e gli farà credere di possedere le prove del suo coinvolgimento.

Mevkibe e Nihat vedranno Emre regalare un gioiello alla sua amica. A quel punto, i genitori di Sanem racconteranno tutto a Huma e accuseranno il minore dei Divit di essere come suo padre. Di fronte a quelle parole, la madre di Can si insospettirà e, quando raggiugerà Aziz, si renderà conto che l'uomo è impegnato in una cena con Mihriban.

Il rifugio di Can andrà improvvisamente in fiamme e questo preoccuperà molto Sanem.

Successivamente, il fotografo uscirà dalla sua tenuta sano e salvo con in mano la bandana della giovane Aydin. In seguito all'incidente, Sanem riuscirà a dimenticare quanto accaduto tra lei e Can nell'ultimo anno e mostrerà i suoi sentimenti per il fotografo. Il maggiore dei Divit deciderà di aiutare suo padre con la Fikri Harika.