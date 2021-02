Nelle prossime puntate di DayDreamer un duro confronto tra Can e Yigit innescherà in quest'ultimo la volontà di dire tutta la verità sul diario bruciato a Sanem. La ragazza arriverà proprio nel momento in cui l'editore dirà a Can "confesserò tutto io a Sanem", ma una serie d'imprevisti manderanno a monte tutto.

Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Yigit sarà pronto a rivelare tutta la verità sul diario bruciato a Sanem, ma proprio nel momento in cui sarà in procinto di parlare con la ragazza gli arriverà un messaggio da parte di Huma, che gli comunicherà che nel rifugio di Can, in realtà, non era presente nessun sistema di videosorveglianza.

Per questo motivo Yigit deciderà di cambiare le carte in tavola e di agire diversamente.

Rivelerà a Sanem che la ama e che vuole stare insieme a lei per tutta la vita, per questo le proporrà anche di sposarlo. La giovane Aydin sarà sconvolta, ma che cosa passa per la testa di Yigit? Loro sono solo amici. Per questo fuggirà senza dire niente.

Can ingaggia un detective per seguire Yigit

Can parlerà con Sanem e capirà che Yigit non gli ha rivelato niente e sarà l'editore a confessare a Can della proposta di matrimonio. Intanto il fotografo vorrà vederci chiaro, ha capito che c'è una persona che spalleggia Yigit ed è colei che gli ha inviato il messaggio che Can, purtroppo, non riuscirà a leggere.

Ora però sarà Divit a passare all'attacco: ingaggerà il detective di Remide (proprio quello che la donna aveva assoldato per cercare il fotografo in giro per il mondo) per scoprire tutto, ma proprio tutto su Yigit.

Quest'ultimo, intanto, non farà altro che sviluppare una sorta di ossessione nei confronti di Sanem, al punto che pure Huma si accorgerà del suo comportamento alquanto strano. La loro collaborazione inizierà a scricchiolare e mamma Divit temerà di poter perdere definitivamente suo figlio.

Gli Aydin credono che Leyla sia incinta

Per quanto riguarda le fantasie di Mevkibe e Nihat, invece, non ci sarà mai una fine.

Soprattutto mamma Aydin avanzerà una nuova ipotesi, ovvero che Leyla sia incinta. Penserà questo perché, durante la colazione, la figlia maggiore le dirà di avere la nausea e voglia di olive, tutti indizi che per Mevkibe potrebbero portare a una possibile gravidanza.

I possibili nonni non staranno più nella pelle, ma non immagineranno che presto andranno incontro ad altri problemi, a causa di un gossip interpretato (come sempre) male da Melahat.

Emre e Leyla, mentre saranno sull'uscio di casa, riceveranno rispettivamente una telefonata da Can e Sanem, in cui parleranno di una proposta di matrimonio. Melahat sarà a pochi passi, sentirà e fraintenderà tutto: per lei Can potrebbe aver, nuovamente, chiesto la mano di Sanem e la prima cosa che la donna farà sarà dirlo alle pettegole del quartiere, ma non esiterà nemmeno a dirlo agli Aydin, che rimarranno sconvolti dalla notizia e decideranno di precipitarsi subito alla fattoria per parlare con la figlia.