Nelle prossime puntate di DayDreamer Can mostrerà il suo lato più geloso e tutto ciò avverrà a causa di Yigit. Il fotografo sarà sempre più convinto che l'editore sia realmente innamorato della sua Sanem. Intanto Can farà anche un gesto eclatante nei confronti della madre: la inviterà a traslocare e a lasciare la villa dei Divit.

Can dà alla madre le chiavi di un altro appartamento

Dopo il matrimonio tra Leyla ed Emre, Huma ha provato ad andare ai ripari, proponendo alla maggiore delle Aydin di trasferirsi nella villa dei Divit. In realtà la donna l'ha fatto solamente per perseguire i suoi malvagi obiettivi, ovvero quello di rendere la vita impossibile alle sorelle Aydin.

Successivamente, però, ci penserà Can a mettere ordine, infatti consegnerà alla madre le chiavi di un lussuoso appartamento in cui potrà trasferirsi, lasciando così campo libero a Emre e Leyla. Mamma Divit farà finta di accettare la situazione, ma in realtà non sarà così.

Intanto Sanem dovrà raggiungere il suo obbiettivo: scrivere una bozza di 20 pagine in tre giorni per far sì che l'editore americano possa valutare il suo operato, in vista di un'eventuale pubblicazione del suo romanzo. La ragazza andrà a lavorare a casa di Can, ma sarà continuamente distratta dalla presenza del suo fidanzato.

Can crede che Yigit ami Sanem

Huma, come sempre, cercherà di mettere lo zampino tra Can e Sanem e per fare ciò si avvallerà "dell'ingenuità di Yigit: gli farà credere che Can non permetterà mai a Sanem di farle pubblicare il suo romanzo con la sua casa editrice, facendogli notare la "spietatezza" di Can e chiedendogli se veramente ha intenzione di pubblicare la loro storia d'amore.

Huma proverà a smuovere la gelosia di Yigit e nella testa dell'editore inizieranno a frullare i primi dubbi.

Anche la gelosia di Can continuerà a crescere, soprattutto quando troverà il libro che Yigit ha regalato a Sanem per la giornata mondiale della lettura. All'interno ci sarà una dedica che concluderà con questa frase: "Sarò sempre con te". Ovviamente le convinzioni del fotografo si faranno sempre più chiare: Yigit è innamorato di Sanem.

Can scopre informazioni sugli affari di Yigit

Parlerà di questa cosa con la sua fidanzata, sottolineandole le parole dolci che Yigit ha usato nella sua dedica, ma per la ragazza Can sta solo fraintendendo tutto e i suoi pensieri sono solo pura paranoia. Durante la festa per il matrimonio di Leyla ed Emre, però, Can avrà la conferma che sta cercando.

L'amico di Can che sta indagando in merito ai rapporti professionali che Yigit ha con l'America, lo informerà che in realtà l'editore, negli Stati Uniti, non ha nessun socio.

Il fotografo deciderà di affrontarlo subito, spiattellandogli tutto quello appena saputo. Yigit, però, gli mostrerà la mail in cui è presente l'accordo che andrà a firmare con l'editore americano. Cosa succederà tra Can e Sanem? L'ennesima scena di gelosia del fotografo incrinerà sempre di più il loro rapporto?