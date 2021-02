Tutti i nodi verranno al pettine nelle prossime puntate di DayDreamer. Oltre alla risoluzione dei problemi relativi al brevetto delle creme di Sanem, Can inizierà ad avere delle informazioni in più su Yigit, grazie all'investigatore da lui ingaggiato e le novità non saranno per niente belle.

Can otterrà il brevetto per le creme di Sanem

Con la denuncia per frode di Cemal, Sanem aveva dovuto interrompere la sua produzione di creme. Vedendola triste e sconsolata, Can le aveva promesso che ci avrebbe pensato lui a risolvere la questione, così si è subito prodigato a contattare Metin, vecchio amico ed ex avvocato della Fikri Harika.

La conseguenza di tale contatto sarà che Cemal riceverà un documento che attesta che le creme sono di proprietà di Sanem.

L'uomo non prenderà molto bene questa mossa, così manderà nella fattoria tre suoi scugnizzi che, armati di bastone, intimeranno Sanem a ritirare la denuncia. Loro, però, non potranno immaginare che ad attenderli ci sarà un Can, che oltre a mostrargli il brevetto redatto da Metin con l'ausilio di un notaio li farà scappare a gambe levate.

Can scopre che Huma ha degli incontri con Yigit

Intanto l'investigatore incaricato da Can per seguire Yigit gli rivelerà una notizia sconvolgente. La donna che è stata vista in compagnia dell'editore è in realtà Huma. Can non esiterà un attimo, la contatterà per avere un incontro.

Quando il figlio arriverà a casa della madre vorrà avere delle delucidazioni in merito a questo strano rapporto con il fratello della sua ex.

Lei si arrampicherà sui vetri dicendo che Yigit è un ragazzo molto solo e che gli è stato molto vicino anche a causa dell'incidente. Can non si sbilancerà, ma le darà un avvertimento: i suoi incontri con Yigit non gli piacciono per niente. Appena il figlio andrà via, Huma correrà ad avvisare Yigit in merito a ciò che è accaduto, ma non potrà immaginare che anche l'editore non starà attraversando un bel momento.

Sanem chiede a Yigit di starle lontano

Yigit, invece, riceverà una bella porta in faccia da Sanem: nonostante le scuse per le proposte di matrimonio, la ragazza gli dirà che forse sarebbe meglio non vedersi per un po', interrompendo temporaneamente anche il rapporto lavorativo e tutto ciò che ne consegue, anche se gli prometterà di finire la stesura del secondo romanzo entro il limite prestabilito.

L'editore, però, non sarà tanto furbo e durante una conversazione con Sanem si farà scappare di aver avuto degli incontri con Huma. Lei si stupirà di tutto ciò e dentro di lei, probabilmente, inizierà a non avere più tanta fiducia in Yigit.