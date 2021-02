Il "furto" della bandana e dell'anello porterà nuovi ed emozionanti risvolti nelle prossime puntate di DayDreamer. Can e Sanem si sono messi alla prova per capire quanto si amano ancora, così si sono "rubati" a vicenda i due oggetti simbolo del loro amore. A quale conclusione arriveranno? Intanto Emre e Leyla decideranno d'intraprendere una nuova e, per loro, insolita carriera lavorativa.

Emre e Leyla si dimettono dal nuovo lavoro

Emre non se la passerà tanto bene a lavoro: non riuscirà a essere un dipendente, lui ha l'indole del capo, così deciderà di dimettersi dal ruolo di addetto alle vendite presso il concessionario di auto di lusso.

Lui sa che anche la moglie non è felice della sua nuova occupazione, così le chiederà che cosa vuole realmente fare nella vita. Leyla ha la passione della musica, vorrebbe cantare, ma si accontenterebbe di collaborare anche con dei musicisti.

Così Emre le proporrà di dimettersi e di affrontare con lui questa nuova sfida, avviando un loro personale progetto. Lei accetterà, ma come la prenderanno Mevkibe e Nihat quando scopriranno che la figlia ha lasciato il lavoro, nonostante la precaria situazione economica che vive insieme al marito?

Sanem restituisce la bandana a Can

Intanto Can e Sanem saranno sempre più vicini e insieme continueranno a vivere i ricordi risalenti al primo periodo in cui si sono conosciuti, come quando Sanem, in un impetto di gelosia, aveva messo le fragole all'interno di uno smoothie destinato ad Arzu una modella, allergica alle fragole, protagonista di una campagna pubblicitaria della Fikri Harika e che aveva come suo unico scopo "stare insieme" a Can.

Sanem capirà sempre di più che Can non l'ha dimenticata, così deciderà di restituirgli la bandana che gli ha rubato, mettendola in un tavolino accanto alla piscina di Mihriban. Senza sapere di tale gesto, anche il fotografo le farà trovare nel tavolino del suo salotto la collana con l'anello.

Can e Sanem sfiorano il bacio

C'è un destino che gli unisce e che dopo tale gesto li condurrà nel modo adiacente alla tenuta di Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due si guarderanno negli occhi, dichiarandosi a vicenda che nell'ultimo terribile anno il loro amore è stato rappresentato da un oggetto da cui non sono riusciti mai a separarsi.

Sarà un incrocio di sguardi che potrebbe portarli a scambiarsi il loro primo bacio dopo quel maledetto anno di distanza, ma in realtà non sarà così. La tensione li porterà a non fare ancora quel grande passo, anche se ormai non riusciranno a stare più lontani, al punto che Sanem sarà protagonista di allucinazioni abbastanza comiche, in cui immaginerà di essere ripetutamente baciata sul collo da Can, ma in realtà (purtroppo) non sarà ancora così.