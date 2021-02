Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can e Sanem continueranno a mettersi alla prova per capire, reciprocamente, cosa provano realmente l'uno per l'altra. I problemi di cuore attanaglieranno anche Huma. Quest'ultima, infatti, dimostrerà di non aver mai smesso di amare Aziz.

Sanem s'intrufola a casa di Mihriban

Sanem sarà ancora alla ricerca dell'anello di fidanzamento regalatole da Can, che custodiva in una collana appesa al collo. Dopo averne perso completamente le tracce, la ragazza capirà che gliel'ha preso l'ex, forse per "sfidarla" e capire cosa prova realmente per lui.

La giovane Aydin, però, non vorrà dargliela vinta, così cercherà di capire dove Can possa aver nascosto l'anello.

L'unico posto sicuro potrebbe essere il luogo in cui attualmente il fotografo vive, ovvero la villa di Mihriban. Così la ragazza si recherà nell'abitazione per avviare le sue ricerche. Non lo troverà, ma per "giocare alla pari" gli ruberà la sua bandana che ha salvato nell'incendio del capanno, che conserva gelosamente in un cassetto del comodino. Quando lui si accorgerà che è sparita inizierà le ricerche, sotto lo sguardo molto divertito di Sanem.

Yigit continua a tramre contro l'azienda di Sanem

Intanto Yigit continuerà a tramare, insieme a Cemal, contro l'azienda di cosmesi di Sanem appena fondata. L'editore infatti, durante il suo tragitto in macchina dalla tenuta alla città, ha dato un passaggio a un contadino che stava facendo l'autostop.

L'uomo aveva il corpo ricoperto da un'eruzione cutanea, causata dall'edera presenta in mezzo ai campi.

Visto tale effetto Yigit prenderà la palla al balzo e progetterà di dire che l'azienda di Sanem ha utilizzato, per la produzione delle creme, proprio l'edera e a causa dell'utilizzo di queste creme alcune persone hanno avuto dei brutti effetti collaterali.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Huma ama ancora Aziz

Invece Huma, durante le prossime puntate, mostrerà il suo lato più tenero. Da quando c'è stato il salto temporale la donna ha dovuto fare i conti con il passato: infatti l'ex di Aziz, Mihriban, è tornata prepotentemente nella vita dell'uomo e la cosa, ovviamente, non l'è andata giù. La donna ha sempre mostrato odio nei confronti dell'ex marito, per un presunto tradimento ai suoi danni, ma la verità sarà un'altra.

Dopo un litigio con Mihriban proprio a causa di Huma, Aziz trascorrerà la notte a casa degli Aydin e la stessa cosa farà la sua ex moglie. In piena notte lo osserverà mentre sta dormendo sul divano e con aria contrita si domanderà: "Perché non mi ami? È davvero così difficile?". La donna sarà addolorata per il fatto che Aziz non abbia mai dimenticato Mihriban ed evidentemente, in questi anni, non è mai riuscita a farsene una ragione.