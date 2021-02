Nelle prossime puntate di DayDreamer la situazione di Yigit si troverà in bilico: l'editore, infatti, teme che Can possa confessare a Sanem che è stato lui a bruciare il suo diario. A ogni modo Huma continuerà a tramare contro il figlio per salvare Yigit.

Can fa credere a Yigit di avere le prove in merito al diario di Sanem bruciato

Il capanno di Can è andato in fumo: è stato Yigit a bruciarlo, convinto che in questo modo sarebbe riuscito a distruggere il dispositivo contenente i video che avrebbero potuto testimoniare la distruzione del diario di Sanem, avvenuta da parte sua nel rifugio di Can.

In realtà non esiste nessuna prova, ma Can è stato astuto a farglielo credere.

A ogni modo l'incendio del capanno creerà diversi fraintendimenti, infatti Mihriban si convincerà che sia stata Huma ad appiccare il fuoco, in un momento di rabbia causato del ritorno di fiamma tra lei e Aziz. A ogni modo, Mihriban la intimerà di non avvicinarsi più nella sua proprietà.

Huma continua a tramare contro Can

Intanto Can non avrà più dubbi: Yigit ha bruciato il diario di Sanem. A ogni modo non avrà prove per dimostrarlo, ma farà in modo che sia lo stesso editore a confessare il fatto. Quest'ultimo, nel mentre, confesserà a Huma di aver messo fuoco al capanno e la donna si arrabbierà molto con lui, soprattutto perché avrebbe potuto fare del male a suo figlio.

Nel contempo continuerà a tramare con Yigit, in quanto quest'ultimo non sarà ancora "salvo": esistono ancora i video originali. Huma, però, gli dirà che conosce i proprietari del terreno in cui si trovava il rifugio di Can, quindi si prenderà la "premura" di parlare con la società di video-sorveglianza per recuperare i video originali.

Can, nel frattempo, farà credere a Yigit di essere riuscito a salvare l'unità di memoria durante l'incendio nel suo capanno.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ovviamente avrà solamente comprato un dispositivo identico, ma lo metterà in bella mostra durante una riunione della Fikri Harika in cui sarà presente anche l'editore e gli farà anche credere che visionerà le immagini con il computer, giusto per intimorirlo un po'.

Yigit pronto a confessare ciò che ha fatto al diario di Sanem

Proprio quando Can sarà pronto per guardare i video verrà raggiunto da Yigit, che s'inventerà una scusa per fermare la volontà del fotografo, ma non ci riuscirà.

Vista la gravità della situazione sarà quasi pronto a rivelare ciò che ha combinato un anno prima nel rifugio di Can, ma verrà interrotto da CeyCey, che avrà bisogno del computer per darlo a Sanem.

Intanto Yigit informerà Huma del fatto che Can è riuscito a recuperare il dispositivo con i video dal capanno in fiamme. Per la donna Yigit dovrebbe rubare il dispositivo a Can, almeno potrà stare al sicuro fino a quando non riuscirà a recuperare i video originali. Quale sarà l'ennesima trappola di mamma Divit contro il figlio?