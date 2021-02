Continua l'appuntamento settimanale con la fiction turca DayDreamer. Le anticipazioni rivelano che durante i nuovi episodi dall'8 al 12 febbraio non mancheranno gli imprevisti: Huma verrà convinta da Mevkibe a incontrare la famiglia di Sanem. Al momento dell'incontro però Huma esprimerà il suo disappunto sulle nozze tra Can e Sanem e proporrà una convivenza. Huma, turbata e innervosita, lascerà la casa dei futuri consuoceri. Nel frattempo, Huma verrà a conoscenza che Emre e Leyla si sposeranno di nascosto. Le famiglie rimarranno sconvolte dalla notizia e si precipiteranno dai ragazzi, anche se arriveranno quando il matrimonio si sarà concluso.

Infuriate, le madri Huma e Mevkibe perderanno i sensi e andranno a finire in ospedale.

Leyla ed Emre si sposano di nascosto

Durante le prossime puntate di DayDreamer in onda in Italia dall'8 al 12 febbraio Osman sarà pronto per partire e Ayhan sarà rammaricata a tal punto da rifiutare l'approccio di CeyCey. Inoltre, Leyla ed Emre ritroveranno l'intesa di un tempo, mentre la nonna di CeyCey continuerà ad assillare il nipote affinché si sposi. Nel frattempo, Sanem intuirà che lo zio Mithat potrà mettere la buona parola per calmare gli animi tra Huma e Mevkibe, così da poter rivolvere il problema delle nozze. I due infatti non saranno ancora riusciti a decidere una data in quanto verranno continuamente ostacolati dalle loro mamme. Tuttavia, Mithat la chiamerà spesso fino al punto che Huma non accetterà di incontrare la famiglia di Sanem per un caffè.

L'incontro tra Huma e la famiglia della ragazza non avrà esito positivo: la mamma di Can non vorrà che i due si sposino e proporrà una convivenza. Huma innervosita, andrà via dall'abitazione dei futuri consuoceri non portando a termine l'accordo.

Successivamente Can e Sanem si troveranno a parlare dell'incontro negativo tra le due famiglie e improvvisamente riceveranno una chiamata: Emre e Leyla si staranno sposando.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Increduli della notizia, i familiari dei due sposi si recheranno immediatamente sul luogo delle nozze. La mamma di Can appena verrà a conoscenza del matrimonio segreto chiamerà Mevkibe e le comunicherà che sarà presto da lei per impedire ai loro figli di portare a termine le nozze. Le donne però non faranno in tempo ad arrivare: quando giungeranno sul posto quando il matrimonio sarà già concluso.

Furiose per quanto accaduto, perderanno i sensi e andranno a finire in ospedale. Quanto accaduto a Emre e Leyla spingerà Can e Sanem (che volevano sposarsi segretamente) a rimandare le nozze in attesa che la situazione si stabilizzi. La mamma di Can proporrà a Leyla ed Emre di vivere da lei fino a quando non troveranno una casa. I due sposi dovranno anche andare in viaggio di nozze, ma prima di partire dovranno portare a termine i compiti attribuiti dalle loro madri, in due liste diverse. I due neo sposi però, verranno sommersi dagli impegni di lavoro e per tale ragione chiederanno aiuto a Can e Sanem. Tuttavia, Emre e Leyla saranno in ansia: entrambi infatti sono convinti che possano nascere dei ripensamenti sul matrimonio.