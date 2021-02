Continua l'appuntamento settimanale con la fiction turca DayDreamer. Le trame delle puntate settimanali che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 19 febbraio rivelano che Can e Yigit non andranno molto d'accordo soprattutto quando Can leggerà la dedica che Yigit ha scritto sul libro che ha regalato a Sanem. Durante la festa per le nozze di Emre e Leyla, Can affronterà Yigit a seguito di una scenata di gelosia dopo aver scoperto che ha preso in giro Sanem sulla pubblicazione del manoscritto.

Can va su tutte le furie dopo aver visto la dedica di Yigit per Sanem

Durante gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021 le tensioni tra Can e Yigit saranno sempre più pesanti.

A peggiorare la situazione sarà il momento in cui Can leggerà la dedica sul libro che Yigit ha regalato alla giovane Sanem per la "Giornata del libro". Nel frattempo Ceycey, prima di uscire di casa, verrà travolto da una forte crisi nervosa che gli scatenerà una strana sindrome curata durante il periodo adolescenziale. Il ragazzo sarà sommerso dalle tensioni a causa di una richiesta fatta da Huma. Durante la festa di matrimonio dei novelli sposi, ovvero Leyla ed Emre, si assisterà a una vera e propria scenata di gelosia. Can indagherà su Yigit e dedurrà che quest'ultimo starà mentendo a Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo. Can non resisterà e affronterà Yigit, ma quest'ultimo mentirà. Successivamente il giovane Divit convincerà un suo amico editore a pubblicare il libro di Sanem ma la ragazza, quando si accorgerà della raccomandazione, inizierà a lamentarsi con Can.

Ceycey indaga sul passato di Yigit

Nel corso delle nuove puntate Sanem non riuscirà a portare a termine il suo romanzo e pensarà di mollare ma improvvisamente avrà un'idea: vorrà pubblicare il diario segreto contenente dei ricordi vissuti con Can. A quel punto chiederà "il permesso" al fotografo per far sì che quest'ultimo legga il diario e possa condividerlo.

Ceycey nel frattempo si darà da fare per cercare di indagare, per conto di Can, sul passato di Yigit. Quest'ultimo chiederà a Sanem se Can le abbia restituito il diario con l'autorizzazione a pubblicarlo come libro. Sanem gli dirà di no, e che senza l'approvazione del ragazzo non lo pubblicherà mai. Yigit metterà fretta alla ragazza, i tempo per la realizzazione del libro saranno stretti e per questo Yigit proporrà a Sanem di chiamare subito Can per parlare con lui e chiedergli scusa per quanto accaduto durante la festa di matrimonio di Leyla.

Purtroppo però le cose tra Can e Sanem non andranno come previsto. I due si separeranno per un anno, ma il loro amore rimarrà immutato.