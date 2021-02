Lunedì 22 agosto inizierà una nuova settimana in compagnia di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana di programmazione rivelano che Sanem Aydin non potrà fare a meno di notare l'atteggiamento diverso che Can Divit avrà nei suoi confronti. Aziz, il papà dei fratelli Divit, fingerà di avere un malore mentre Huma attenderà il crollo psicologico della scrittrice.

DayDreamer, anticipazioni settimanali 22-26 febbraio: Can è distaccato e freddo con Emre e Sanem

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021 in prima visione assoluta su Canale 5, raccontano che Sanem rientrerà nella tenuta dopo aver svolto la presentazione del suo libro.

In seguito, la minore delle sorelle Aydin scoprirà che Ceycey e Muzaffer hanno usato i suoi soldi per comprare i diritti del marchio Fikri Harika, mentre Deren resterà stupita quando apprenderà questa notizia. Nel frattempo Aziz spiegherà a Remide perché ha messo in vendita la sua società e si recherà insieme alla donna nella tenuta: un questa occasione i due sapranno che Sanem è diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria della famosa agenzia pubblicitaria. Can invece avrà modo di rincontrare suo padre nel momento in cui anche lui si ritroverà, contro il suo volere, nell'abitazione dell'ex fidanzata. Intanto Emre e Leyla, mentre si troveranno a pranzo insieme a una coppia di amici, riceveranno una telefonata in cui sapranno dai rispettivi fratello e sorella che Aziz ha deciso di restare nella tenuta della scrittrice dopo aver avuto un malore.

In seguito la minore degli Aydin parlerà con sua sorella dell'atteggiamento distaccato e freddo del fotografo, il quale si comporterà allo stesso modo con Emre poiché ormai ha un legame di parentela con la scrittrice.

DayDreamer, spoiler al 26 febbraio: Huma aspetta che Sanem abbia un crollo psicologico

Le trame di DayDreamer in onda prossima settimana rivelano che Deren, Remide e Ceycey lasciano la tenuta, ma quest'ultimo avrà uno dei suoi attacchi di panico dopo che l'anziana donna gli chiederà di tenere segreto il finto malore di Aziz.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Leyla e suo marito invece racconteranno a Mevkibe e Huma tutto quello che sta succedendo nella casa della scrittrice, tanto che le due donne decideranno di intromettersi nelle vite dei loro figli. Nel frattempo Deren, Ceycey e Aziz metteranno in atto un piano per impedire a Can di lasciare di nuovo Istanbul: l'idea dei tre sembrerà funzionare. Successivamente Yigit mostrerà i primi segnali di cedimento, in quanto sarà stanco di far finta di essere invalido.

Gli spoiler della prossima settimana di DayDreamer inoltre, svelano che Huma convincerà il fratello di Polen a continuare a portare avanti il loro complotto, dato che secondo la donna Sanem avrà presto un crollo psicologico e finirà per innamorarsi dell'editore. Per finire, Aziz avrà una bellissima sorpresa nel momento in cui incontrerà dopo tanti anni il suo primo amore Mihriban, ovvero la proprietaria del terreno dove attualmente abitano la scrittrice e Deniz.