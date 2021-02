Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate di Daydreamer in onda dall'1 al 5 marzo su Canale 5. Le trame svelano che Can Divit rischierà la vita a causa di un incendio. Il fotografo, infatti, deciderà di gettarsi tra le fiamme del suo capanno per recuperare un oggetto, destando la disperazione della scrittrice Sanem Aydin.

Daydreamer: anticipazioni puntate dall'1 al 5 marzo

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno sulle puntate in onda dall'1 al 5 marzo in televisione raccontano che Aziz si recherà a cena da Mevkine e Nihat in compagnia di Mihriban.

Intanto Yigit cercherà di convincere Sanem a recarsi con lui a New York per partecipare ad un evento importantissimo.

A tal proposito, Aziz scoprirà che la sorella di Leyla potrebbe vincere il premio come migliore scrittrice dell'anno dopo aver ascoltato l'editore. Una rivelazione, che non convincerà del tutto il signor Divit.

Can, invece, chiederà alla scrittrice di essere ospitato alla sua tenuta in quanto la sua imbarcazione deve essere riparata prima di poter riprendere il largo. Per questo motivo, il fotografo prenderà alloggio in un capanno, che trasformerà nel suo nuovo rifugio.

Can si getta tra le fiamme del capanno, Sanem in ansia

Nel corso delle puntate 1-5 marzo della Serie TV, Deren, Ceycey, Muzzafer e Deniz cercheranno di resuscitare la Fikri Harika dalle ceneri, tanto che Aziz annuncerà di aver trovato un ingaggio importante. Tuttavia, Sanem non accetterà che Can diventi il fotografo della campagna pubblicitaria per premiarla come scrittrice dell'anno.

Intanto il rifugio del maggiore dei Divit andrà letteralmente a fuoco. In questi drammatici momenti, la scrittrice apparirà in ansia quando vedrà l'ex fidanzato gettarsi tra le fiamme per recuperare la sua bandana.

Mihriban, invece, dubiterà che si tratti di un banale incidente, tanto da sospettare di Huma.

La scrittrice e il fotografo trascorrono del tempo insieme

Allo stesso tempo, Can aiuterà Aziz alla Filri Harika mentre si verificherà un drammatico imprevisto. Un bambino di nome Caner, infatti, farà perdere le sue tracce nel bosco del villaggio. Di conseguenza, i protagonisti di Daydreamer si divideranno in squadre per partecipare alle battuta di ricerca.

In questo frangente, Deren si farà male ad un ginocchio, tanto che Sanem deciderà di inoltrarsi nella boscaglia da sola pur di non fare coppia con il fotografo. Tuttavia, quest'ultimo fingerà di smarrire la strada, trascorrendo molto tempo insieme. Nonostante questo, la scrittrice si rifiuterà di riavvicinarsi al maggiore dei Divit.

Mevkibe e Nihat, invece, proporranno ad Emre di aiutarli nel loro negozio di alimentari, se Leyla non fosse del parere contrario. Ben presto, il signore Aydin si pentirà di aver assunto il genero, in quanto incapace di stare al servizio del pubblico.