Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia più chiacchierata del momento. I due dopo settimane di silenzio, non si nascondono più e anche nel giorno di San Valentino la conduttrice di Dazn ha postato una foto di un bacio al tramonto con Can. Poche ore prima, era stato invece l'attore turco a condividere un'immagine di Diletta, a testimonianza che il loro amore è reale.

Can Yaman e Diletta Leotta, è vero amore

Da diverse settimane sul web non si parla d'altro che della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. In molti hanno sospettato che il flirt fosse solo una strategia di marketing ma, da quanto sta emergendo in questi ultimi giorni, sembra che tra i due sia sbocciato realmente l'amore.

Dopo settimane di silenzio sui social, Can e Diletta hanno cominciato a postare scatti che li ritraggono insieme. Il primo a rompere il silenzio era stato l'attore di Daydreamer, con una immagine che lo ritraeva al poligono insieme a Diletta.

Movimenti social alla vigilia di San Valentino: Can segue Diletta in Tv

A distanza di pochi giorni era giunto lo scatto di Can e Diletta al maneggio con la didascalia 'C'era una volta' postato dalla conduttrice di Dazn. Il ritorno sui social dei due chiacchieratisdimi protagonisti delle cronache rosa, aveva messo a tacere le voci secondo le quali la loro fosse solo un'amicizia di affari. Ora, in occasione della festa degli innamorati, altri movimenti social sembrano confermare che tra loro sia sbocciato veramente l'amore.

In particolare, la vigilia di San Valentino, Can Yaman ha fotografato il televisore dove appariva Diletta Leotta in primo piano, impegnata come noto per la telecronaca di Spezia Milan.

Lo scatto del bacio al tramonto tra Can e Diletta toglie ogni dubbio

La conduttrice di Dazn non è stata da meno e, poche ore dopo, sul suo profilo Instagram, ha postato uno scatto di un bacio al tramonto con Can Yaman.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessun messaggio a corredo della foto, ma quanto pubblicato proprio il giorno di San Valentino, non può che confermare la nascita della nuova coppia che sembra non voler più nascondersi. Una immagine che sembra voler dire 'guardate un po' quanto ci amiamo', un po' 'Tempo delle mele'. Un romantico scatto con lo sfondo di un tramonto, probabilmente quello di La Spezia, città in cui la conduttrice era impegnata nel weekend per lavoro.

Sembra che Can l'abbia raggiunta nella città Ligure per farle una sorpresa, visto che poche ore prima, sempre su Instagram, i fan lo avevano visto sfrecciare a bordo della sua Ferrari in piena notte. Nella didascalia della Stories, l'attore aveva scritto un semplice 'San Valentino'. Non resta che attendere i prossimi movimenti social dei due protagonisti per scoprire come si evolverà questa neonata storia d'amore.