L'attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva e speaker radiofonica Diletta Leotta pare stiano bruciando le tappe. Dopo aver ufficializzato la loro storia d'amore con i primi scatti di coppia postati rigorosamente sui rispettivi profili social, sarebbero già pronti a convolare a nozze. Can Yaman infatti le avrebbe fatto una proposta di matrimonio molto particolare. Un aereo ha infatti volato sui celi di Roma con uno striscione con la scritta: "Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo, Can". Una frase che non lascerebbe dubbi. Ma c'è davvero Yaman dietro questo? Alcuni fan della coppia iniziano ad avere molti dubbi, soprattutto dopo lo scatto pubblicato dai neo-fidanzati nel giorno di San Valentino.

Sospetti alimentati da alcuni retroscena e backstage delle fotografie diffuse sui profili social di entrambi.

Can Yaman, Diletta Leotta e i dubbi sulla loro storia d'amore

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto molto romantico, che li ritrae abbracciati in riva al mare al tramonto. Una foto che però ha destato non pochi sospetti sulla veridicità della storia d'amore nata solo poche settimane fa. I dubbi sono sorti soprattutto quando in rete i fan di Can Yaman hanno trovato il backstage dello scatto che ha collezionato in poco tempo migliaia di like e commenti. Dalle immagini che circolano in rete si vede chiaramente che Diletta Leotta e Can Yaman non sono soli, ma insieme a loro, ad accompagnarli al mare, ci sono anche le guardie del corpo e in particolare i fotografi.

La foto dunque nasconde un retroscena completamente diverso dal clima romantico che traspare dai social guardando lo scatto.

Dubbi sulla relazione tra l'attore Can Yaman e la conduttrice e speaker radiofonica Leotta

Sono in molti a pensare che la storia d'amore tra Diletta Leotta e il popolare attore di Daydreamer non sia autentica. Già i precedenti scatti, quello in cui si trovano al poligono e quello al maneggio, avevano insospettito i follower.

Le immagini appaiono sempre perfette e mostrano poca spontaneità. I due hanno sempre il loro entourage al seguito (bodyguard e fotografi), una vera e propria troupe di professionisti. Ritornando alla foto in riva al mare, pare sia stata scattata non a San Valentino, ma qualche giorno prima in Costiera Amalfitana, sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori.

Tutti indizi che per i fan metterebbero in dubbio l'autenticità del legame fra Can Yaman e Diletta Leotta. Nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni riguardo queste voci. Quale sarà la verità? Tra Diletta e Can Yaman è vero amore? Non resta che aspettare ulteriori indizi e indiscrezioni per scoprirlo.