La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a far sognare il pubblico ma al tempo stesso non mancano i dubbi sul loro amore. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell'avvistamento della coppia in compagnia di una folta schiera di assistenti, fotografi e paparazzi mentre scattavano delle fotografie durante un weekend trascorso in Costiera Amalfitana. Lo scatto ha fatto subito il giro del web e dei social ed è stato al centro di un talk show a Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso, durante il quale anche la conduttrice partenopea ha avanzato i suoi sospetti su questo amore.

L'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta tra dubbi e sospetti

Nel dettaglio, sembrerebbe che le foto pubblicate da Can Yaman e Diletta Leotta durante la giornata di San Valentino, sarebbero state scattate in precedenza dai due protagonisti del Gossip del momento e quindi non in "tempo reale".

In quei giorni, infatti, i due si trovavano in Costiera ed è apparso lo scatto della coppia circondati da fotografi, assistenti e parte dello staff.

Cosa c'è dietro questa relazione tra Can e Diletta? Possibile che la storia tra i due sia stata "architettata a tavolino" così come sospettano in tanti?

Anche Barbara D'Urso ha dei dubbi sulla coppia Can-Diletta

Dubbi e perplessità che si fanno sempre più strada tra i fan e che sono stati avanzati anche da Barbara D'Urso nel corso del suo talk show Pomeriggio 5, dove ha parlato degli ultimi sviluppi legati alla coppia del momento.

La conduttrice non si è fatta problemi nel dire che trova strano il fatto che Can e Diletta girino in compagnia di una folta schiera di persone che farebbero parte del loro staff.

Il giornalista Francesco Fredella ha provato a giustificare i due innamorati, dicendo che ad oggi quasi tutti i personaggi pubblici sono anche degli influencer e girano per strada con tanto di set fotografici a portata di mano.

Una versione dei fatti che, tuttavia, non ha convinto per niente Barbara D'Urso la quale ha prontamente replicato alla difesa del giornalista nei confronti della coppia Yaman-Leotta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

D'Urso sbotta parlando della coppia Can-Diletta a Pomeriggio 5: 'Ma dai, ti prego'

"Ma dai, ma ti prego, su. Fredella no. Con tutto lo staff per fare una foto?" ha sbottato Barbara D'Urso nel corso della sua trasmissione.

La conduttrice poi ha mandato in onda un servizio legato all'aereo che in questi giorni ha sorvolato i tetti di Roma con la scritta: "Diletta mi vuoi sposare?

Ti Amo. Can".

Anche da questo punto di vista non sono mancati i dubbi e la stessa D'Urso, nel momento in cui ha annunciato il filmato, non ha nascosto il suo tono ironico e a tratti scettico. Possibile che l'amore tra Can Yaman e Diletta non è quello che sembra? Lo scopriremo nelle prossime settimane.