Federico Fashion Style scoppia in lacrime sui social dopo aver perso il treno. In queste ultime ore, il celebre parrucchiere dei Vip ha raccontato sul profilo Instagram la disavventura che gli è capitata questa mattina in stazione a Milano, dove si era recato per prendere il treno dopo la partecipazione al programma Live - Non è la d'Urso in onda ieri sera su Canale 5. Un duro colpo per Federico che non ha saputo trattenere il pianto e si è lasciato andare puntando il dito contro chi fa i controlli in stazione in questo periodo delicato e difficile della Covid-19.

La crisi di Federico Fashion Style: perde il treno e scoppia in lacrime

Nel dettaglio, Federico era arrivato in stazione per lasciare Milano e rientrare nella sua città, al suo lavoro. Tuttavia, la lunga fila presente gli ha impedito di salite sul treno di cui aveva acquistato il biglietto in precedenza e, di conseguenza, è rimasto bloccato in stazione raccontando tutto sui social.

"Vi sembra normale fare una fila di questo tipo?" si è chiesto polemicamente il parrucchiere, aggiungendo che secondo lui anche in questo modo le persone verrebbero esposte al rischio contagio.

"Questa è la situazione: il treno è partito. L'autocertificazione ce l'ho, non l'hanno neppure guardata, non gliene frega niente" ha sbottato ancora Federico in preda ad una crisi nervosa mentre si lasciava andare alle lacrime.

'Non lo accetto', sbotta Federico sui social

E poi ancora ha proseguito dicendo di aver detto agli addetti che si trovavano lì in quel momento che stava per perdere il treno (come lui anche altre persone) ma a quanto pare la reazione di chi di dovere non sarebbe stata positiva.

"Non lo accetto, è una vergogna. Inaccettabile" ha chiosato Federico nel suo durissimo sfogo che ha voluto condividere con le tantissime persone che lo seguono su Instagram.

Insomma una vera e propria disavventura per Federico Fashion Style che continua a essere tra i protagonisti delle puntate di Live - Non è la d'Urso trasmesso la domenica sera su Canale 5.

Il confronto con Antonella Mosetti a Live - Non è la d'Urso

Il 31 gennaio il celebre parrucchiere è stato protagonista di un nuovo momento di confronto che lo ha visto protagonista con la showgirl Antonella Mosetti.

Tra i due non corre buon sangue e qualche settimana fa, Federico ha accusato la Mosetti non avergli pagato un salato conto dopo un trattamento fatto nel suo salone.

Intanto prosegue anche il successo della trasmissione Il salone delle meraviglie in onda in prime time su Real Time: settimana dopo settimana riesce a conquistare una platea sempre più vasta di spettatori con uno share che supera la soglia del 2% sul canale 31 del digitale terrestre.