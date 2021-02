La programmazione dei film per la prima e seconda serata del 22 febbraio vede una proposta ampia e per tutti i gusti. Ci sono molte commedie, c'è il cinema d'azione, ci sono film di genere sentimentale. Non mancano, infine, anche alcuni grandi classici, tra cui 'Gigolò' con Richard Gere. Ecco quali sono alcune Anticipazioni Tv di film da vedere questa sera con le indicazioni del canale su cui viene tramesso e dell'orario.

Film stasera in tv: le proposte di genere commedia

Su canale 34, Cine 34, alle ore 21:00, sarà trasmesso il film dal titolo: 'Ci vuole un gran fisico'. La trama vede protagonista Eva (interpretata da Angela Finocchiaro): è una donna separata dal marito e con figli che lavora in un grande magazzino e sta per compiere 50 anni.

Eva si troverà a dover affrontare alcune situazioni piuttosto complicate, ma non sarà da sola: accanto a lei ci sarà una persona davvero speciale che riuscirà ad aiutarla.

Un film di genere sentimentale viene, invece, trasmesso su LA5, Canale 30, alle ore 21:10. Fa parte della serie 'Rosamund Pilcher' e ha come titolo: 'L'amore della sua vita'. La storia è ambientata nello splendido scenario naturale della Cornovaglia. È qui che torna Marion insieme al suo fidanzato, Timothy, ed è qui che la ragazza deve prendere possesso di un romantico cottage che le è stato lasciato in eredità da sua madre.

'Un amore dolce' è, invece, il titolo del film che va in onda su Rai Premium alle ore 21:20. La protagonista si chiama Claire e lavora come pasticciera.

Nella sua vita c'è spazio solo per il lavoro e non per l'amore, perché non ha tempo per poter incontrare qualcuno che le possa far battere il cuore. Nonostante questo, qualcuno entrerà nella sua vita, ma non sarà un incontro casuale.

'Gold - La grande truffa': alla ricerca dell'oro

Sul canale Iris, alle ore 21:00, sarà trasmesso un film ormai cult per gli appassionati del genere avventura e con una trama che offre anche qualche risvolto thriller.

Si tratta di 'Gold - La grande truffa'. L'attore protagonista è Matthew McConaughey che interpreta Kenney Wells. L'uomo gestisce una società di famiglia, ereditata dal padre, che si occupa di prospezioni minerarie. In un momento di forte crisi, dovuto anche alle sue debolezze, Wells decide di recarsi in Indonesia alla ricerca dell'oro e lo farà in compagnia di un geologo.

Film da vedere in seconda serata

Per quanto riguarda la seconda serata, la possibilità di scelta è pure molto ampia. Alle ore 23:18, sul canale 9, sarà trasmesso 'The November Man'. È un film di genere thriller del 2014 con la regia di Roger Donaldson. La trama è incentrata sulle vicende di un ex agente della CIA interpretato da Pierce Brosnam. L'uomo non è più operativo da tempo, ma sarà costretto a tornare in azione per affrontare e risolvere una vicenda personale.

Un altro suggerimento per la seconda serata è sicuramente il super classico 'American Gigolò'. Il film sarà trasmesso su LA7 alle ore 23:45. Il regista Paul Schrader racconta la storia di Julian Kay, interpretato da Richard Gere, uomo affascinante e sensualissimo che lavora come gigolò.

Julian incontra molte donne, ma un giorno conosce Michelle, una donna speciale. Michelle, infatti, è la moglie di un senatore, ma è, anche e soprattutto, la donna di cui Julian si innamorerà. È un film da rivedere per l'atmosfera perfetta creata tra sentimento e thriller.

Cine 34, infine, alle ore 0:49, trasmetterà il film: 'This Must Be The Place'. Diretto da Paolo Sorrentino, vede protagonista Sean Penn nelle vesti di un ex cantante di genere rock-dark che deve affrontare il suo passato e il suo rapporto con il vecchio padre malato e in fin di vita.