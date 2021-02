Dayane Mello ha effettuato una rivelazione che ha sorpreso la casa del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 22 febbraio 2021, la brasiliana ha detto che ama Rosalinda Cannavò. Tra le due il rapporto all'interno del reality è stato sempre molto intenso e speciale. Ci sono stati anche dei baci in passato ma hanno sempre affermato di essere amiche. L'attrice siciliana, entrata a Cinecittà fidanzata con Giuliano Condorelli, ora sta vivendo una storia d'amore con l'ormai ex gieffino Andrea Zenga.

Questa relazione è stata una delle cause che ha fatto allontanare la modella dalla messinese.

Durante il live di venerdì 18 febbraio c'era stato un confronto abbastanza acceso nel quale Dayane aveva affermato di voler pensare a se stessa. Poi, il 22 febbraio, la dichiarazione: "Io la amo", ha confessato la brasiliana. Il conduttore del programma Alfonso Signorini e i rimanenti dentro la casa più spiata d'Italia hanno ascoltato in silenzio quello che può essere definito uno degli attimi più intensi di questa edizione. A mancare, però, è stato il lieto fine. Successivamente la brasiliana ha, addirittura, nominato Rosalinda scatenando le lacrime della siciliana.

Dayane Mello: 'È nato un amore da parte mia'

La brasiliana è stata molto chiara, affermando che è nato un amore da parte sua nei confronti della 28enne messinese. La modella, inoltre, ha affermato che in passato è già stata innamorata di una donna.

Dayane Mello ha sottolineato che non prova amicizia ma qualcosa di più, ma ha anche evidenziato come non c'è speranza e futuro per un eventuale rapporto d'amore con la siciliana in quanto Rosalinda sembra veramente innamorata di Andrea Zenga, eliminato nel confronto al televoto con Stefania Orlando. La risposta di Rosalinda non si è fatta attendere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"In qualche modo ti ho amato e ti amo", ha detto l'attrice che si è definita dispiaciuta se non è riuscita a comprendere ciò che la modella voleva fare intendere. La messinese, però, non ha avuto tempo di continuare il discorso perché Dayane Mello l'ha fermata invitandola a non dire nulla ricordandosi che sua figlia la guarda.

Dayane Mello ha mandato al televoto Rosalinda

Non è finita qui perché i colpi di scena non sono terminati. Dayane Mello, infatti, ha 'spedito' la stessa Rosalinda Cannavò al televoto contro Stefania Orlando. La scelta della modella ha stupito tutti anche perché poco prima aveva dichiarato il suo amore per lei. L'attrice messinese ha reagito piangendo mentre Orlando e Tommaso Zorzi si sono arrabbiati. I due concorrenti così come l'opinionista Antonella Elia, hanno accusato la brasiliana di aver tradito la siciliana. Stefania Orlando ha definito falsa la modella, dicendole di non dare più lezioni sull'amicizia. Sulla stessa riga della conduttrice anche il lombardo che ha chiesto alla modella di non effettuare più giudizi sulle sue scelte. Dayane Mello, mantenendo un atteggiamento composto, ha risposto che non sanno nulla riguardo la sua vita.