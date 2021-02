Il Grande Fratello Vip si avvia verso il gran finale di questa edizione e in queste ore, Elisabetta Gregoraci e Giacomo Urtis hanno portato i concorrenti dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. Attraverso una serie di stories pubblicate sui loro profili Instagram, hanno svelato ai loro tantissimi follower quella che sarà una sorpresa che li vedrà coinvolti in una delle prossime puntate del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Una vera e propria "sorpresa" che vedrà coinvolti tutti i concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Il dietro le quinte del GF Vip svelato da Giacomo Urtis ed Elisabetta Gregoraci

Nel dettaglio, il primo a dare qualche indicazione in più è stato il chirurgo Giacomo Urtis, che questa mattina ha postato sui social un video in cui diceva che stava per andare in studio al Grande Fratello Vip per fare delle prove in studio.

"Stiamo andando a fare le prove di ballo, perché abbiamo una sorpresa per voi" dice Urtis nella sua stories pubblicata su Instagram mentre sale in macchina, dove ad aspettarlo vi era Sonia Lorenzini, anche lei tra le protagoniste di questa quinta edizione.

Una versione dei fatti confermata successivamente anche da Elisabetta Gregoraci che ha postato altre stories Instagram riguardanti il dietro le quinte del GF Vip.

In questo caso, si vede proprio che gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia, si trovano in studio impegnati con le prove del balletto.

A coreografare il tutto c'è Matilde Brandi, esperta insegnante di danza, che già in passato ha curato i balletti dei ragazzi della casa in diverse occasioni.

Il balletto degli ex concorrenti del GF Vip: le prove in studio

Insomma sia Urtis che Elisabetta Gregoraci hanno svelato questo retroscena su quello che accadrà al Grande Fratello Vip. Non si esclude, infatti, che tale balletto possa essere messo in scena in occasione dell'ultima puntata del reality show in programma il prossimo lunedì 1° marzo.

Del resto, già da qualche anno, l'ultima puntata del reality show di Canale 5 si apre con una coreografia speciale che vede coinvolti tutti gli ex protagonista che hanno partecipato e quindi la stessa situazione potrebbe verificarsi anche quest'anno.

Il 1° marzo l'attesa finalissima del GF Vip su Canale 5

In attesa di vedere in onda questo balletto, cresce l'attesa per la messa in onda della finalissima del GF Vip e soprattutto per la proclamazione del vincitore assoluto.

Chi riuscirà a portarsi a casa il premio finale di 100 mila euro? Al momento i due super favoriti di questa edizione sembrano essere Tommaso Zorzi e Dayane Mello, entrambi amatissimi dal pubblico da casa.