I colpi di scena non sono mancati nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 5. Al termine della puntata del 26 febbraio, c'è stato un 'crudele' scherzo ai danni di Cristiano Malgioglio da parte del conduttore Alfonso Signorini. La scorsa settimana, il paroliere si era preso gioco del padrone di casa del reality show, presentandosi in trasmissione con un finto topo che aveva spaventato moltissimo Signorini, da sempre impaurito da questi animali. E così, durante la semifinale, si è preso la sua rivincita contro Cristiano, tirandogli in faccia una torta e scatenando la sua ira sui social.

La furia di Malgioglio dopo lo scherzo di Alfonso Signorini al GF Vip 5

Pochi minuti prima della sigla finale del Grande Fratello Vip di ieri sera, Alfonso Signorini ha fatto entrare in studio una torta con la scusa di dover fare una sorpresa alle concorrenti che festeggiavano il compleanno (tra cui Sonia Lorenzini e Dayane Mello).

In realtà, però, quella torta è finita in faccia a Malgioglio: è stato questo il perfido scherzo che Alfonso Signorini ha architettato ai danni del paroliere che, in quel momento, l'ha presa a ridere, ma questa mattina sui social si è ampiamente sfogato ed ha sbottato contro il conduttore del GF Vip.

"Mi ha tirato una torta addosso rovinando un vestito costosissimo di un celebre stilista", ha dichiarato questa mattina Malgioglio sul suo profilo Instagram, aggiungendo che avrebbe mandato la fattura con relativo prezzo a Signorini per farsi ripagare del danno subito in trasmissione.

'La iena ci è riuscito' scrive Malgioglio contro Signorini

"Non mi aspettavo tutto questo ma la iena ci è riuscito. Furba. Il mio è stato un attimo di disattenzione", ha scritto ancora Cristiano sul suo profilo social.

Tuttavia, Malgioglio non ha alcuna intenzione di darla per vinta ad Alfonso e sta già preparando la sua nuova ripicca. Questo pomeriggio, infatti, ci sarà la registrazione del balletto con tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che sarà poi trasmessa nel corso della puntata finale di lunedì 1° marzo. A tal proposito, Cristiano ha anticipato che lui si presenterà in ritardo alle registrazioni, solo per fare un torto ad Alfonso Signorini.

L'ira di Malgioglio dopo lo scherzo: annuncia che farà un dispetto al conduttore del GF Vip

"Io per dispetto arriverò in ritardo di tre ore. Voglio vedere la sua faccia", ha attaccato ancora Cristiano sul suo profilo Instagram. In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, cresce l'attesa per la finalissima del GF Vip di lunedì 1° marzo.

Nel corso della lunga diretta in onda su Canale 5, Signorini proclamerà il vincitore assoluto di questa edizione che si porterà a casa il montepremi da 100mila euro.