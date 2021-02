L'avventura di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip potrebbe terminare: il 27enne è finito in nomination insieme a Samantha de Grenet e Stefania Orlando. A poche ore dalla messa in onda della 42^ puntata del reality show, Rosalinda Cannavò ha deciso di scrivere una lettera alla sua fiamma. A differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, anche l'ex volto di Temptation Island ha risposto alla missiva.

La dedica di Cannavò

La relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga prosegue a gonfie vele. L'attrice siciliana dopo avere deciso di troncare la storia con il compagno storico, ha scelto di immergersi in questa nuova avventura.

Dal momento che l'ex volto di Temptation Island potrebbe essere eliminato per mano del televoto, Rosalinda ha deciso di scrivere una lettere per rivelare i suoi sentimenti. Cannavò ha esordito scrivendo una strofa del brano "Oggi sono io". Poi, ha evidenziato che tra lei e Zenga è cominciato tutto da un bigliettino d'amore che aveva deciso di scrivere. La gieffina ha confidato di non riuscire a dire le cose in faccia un po' per timidezza un po' perché quando vede gli occhi trasparenti del suo Andrea si perde. Nel proseguo del messaggio, Rosalinda ha chiosato: "Viverla è stata l'unica cosa bella che potessi fare". Successivamente la bella siciliana ha affermato: "Nulla di così unico e speciale aveva travolto la mia vita". Cannavò ha ammesso che all'inizio non era rimasta colpita da Zenga, nonostante il suo aspetto fisico.

Solo in un secondo momento, la giovane ha compreso che persona fantastica avesse di fronte: "Ed è stato il tempo passato insieme che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione e i tuoi valori". Infine, Rosalidna Cannavò ha precisato di avere trovato nel suo coinquilino tutto ciò che da sempre cerca in un uomo.

La risposta di Zenga

Quando Andrea Zenga aveva ricevuto un biglietto da Rosalinda Cannavò aveva deciso di non rispondere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questa volta, però, le cose sono andate in modo diverso: il 27enne ha deciso di armarsi di carta e penna per rispondere alla sua fidanzata. L'ex volto di Temptation Island ha ammesso di non essere molto bravo con le parole, per questo non ha mai risposto al biglietto di Cannavò. Successivamente il giovane ha svelato i suoi sentimenti: "Mi hai fatto vivere emozioni che non avrei mai pensato di vivere qui".

Zenga si è augurato di avere trasmesso quanto tenga all'attrice siciliana. Prima di passare alle conclusioni finali, ha ribadito che vorrebbe vivere una favola d'amore con Rosalinda Cannavò anche lontano dai riflettori.

Parlando con i suoi compagni d'avventura, il 27enne ha confidato che dopo l'ultima storia d'amore non era più riuscito a provare determinate sensazioni con una ragazza.