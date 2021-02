Dopo aver messo in stand-by la sua lunga relazione con Giuliano, sembra che Rosalinda sia pronta a voltare pagina. Stando a quello che ha raccontato la concorrente del GF Vip il 2 febbraio, un abitante della casa avrebbe catturato la sua attenzione con i suoi modi di fare timidi ed educati: Andrea Zenga ha ricevuto un bigliettino dalla compagna di reality dopo la puntata che è andata in onda lunedì scorso.

Timida simpatia tra due concorrenti del GF Vip

Non è passata neppure una settimana da quando si è confrontata con il fidanzato Giuliano, ma Rosalinda sembra aver già tratto delle conclusioni sulla sua intricata situazione sentimentale.

Mentre Condorelli la aspetta per convivere nella casa che ha preso per entrambi, l'attrice ha ammesso di provare un interesse per un compagno di GF Vip: Zenga ha catturato l'attenzione della siciliana con i suoi comportamenti sempre educati e rispettosi. Nel primo pomeriggio di martedì 2 febbraio, la Cannavò ha raccontato a Samantha del gesto che ha fatto per far capire ad Andrea di provare una simpatia nel suoi confronti.

"Ieri gli ho scritto un bigliettino dicendogli che mi era piaciuto tanto come ha affrontato la situazione. Lui non mi ha detto niente, ma mi sono sentita di farlo", ha fatto sapere la siciliana alla coinquilina che per prima aveva captato un possibile interesse reciproco tra i due ragazzi del cast. La De Grenet, inoltre, ha informato Rosalinda di aver visto Zenga leggere il suo biglietto e poi farlo vedere anche a Zelletta: pare che il diretto interessato fosse in imbarazzo ma sorridente in quel momento.

La siciliana del GF Vip si apre a nuove conoscenze

"Io e lui siamo sulla stessa lunghezza d'onda ed è raro incontrare una persona così simile a te", ha aggiunto Rosalinda prima di elencare a Samantha le cose che le piacciono di Zenga. L'attrice del GF Vip 5 ha descritto il compagno di reality come un ragazzo timido, riservato, dolce e rispettoso, esattamente come si sente lei in molti momenti della sua vita: "Anch'io sono molto timida, ma mi sto sbloccando".

La Cannavò ha anche detto che secondo lei Andrea è molto intelligente perché non se l'è mai presa quando l'ha nominato: sebbene dica di provare una certa simpatia per il giovane coinquilino, la siciliana l'ha votato in due puntate consecutive dicendo di aver legato meno con lui rispetto agli altri abitanti della casa. "È un uomo con dei valori e li dimostra ogni giorno, una persona speciale", ha detto ancora l'amica di Dayane alla De Grenet oggi pomeriggio.

I consigli di Samantha all'amica di GF Vip

Rosalinda ha anche detto che sentendosi caratterialmente molto simile ad Andrea, non sa come avvicinarsi, però ha notato che lui non la guarda quasi mai negli occhi, e quando questo accade tra loro c'è molto imbarazzo. Sul finire del suo racconto, la siciliana ha fatto sapere di aver nascosto il bigliettino per Zenga sotto il suo cuscino e il tutto è avvenuto all'insaputa di Dayane, che in passato ha manifestato un certo interesse per il compagno di reality.

Samantha ha informato l'amica che nessuno dei due ragazzi che hanno letto il suo messaggio le abbiano detto nulla, riflettendo poi a voce alta: "Strano che lui non ti abbia detto niente. Tu cosa ti aspettavi?". Secondo la romana, comunque, la Cannavò e Zenga sarebbero tanto carini insieme ed ha consigliato alla giovane di non escludere a priori l'inizio di una conoscenza col coinquilino che ultimamente ha catturato la sua attenzione.

L'attrice, però, è frenata dalla storia in stand-by con Giuliano, il ragazzo col quale fa coppia da oltre dieci anni e sul quale ha iniziato a nutrire seri dubbi per il futuro.