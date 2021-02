Il Grande Fratello Vip fa irruzione anche a Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Durante spazio di Nino Frassica, con il suo finto settimanale Novella Bella, si è parlato anche del Reality Show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, mettendo in scena una gag in merito alla durata extra-large di questa edizione che più volte è stata prolungata, complici i buoni risultati d'ascolto registrati in prime time.

Alfonso Signorini viene preso in giro da Frassica sulla durata del GF Vip 5

"Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip sarà prolungato.

Doveva finire il 1 marzo, finisce a Natale", ha dichiarato Frassica nel corso della sua rubrica settimanale all'interno del programma di Che tempo che fa.

"Per non far preoccupare i vip della casa, ha detto: 'Ragazzii, adoroo. Il GF sarà prolungato. Che bello'", ha proseguito Frassica che si è cimentato in una magistrale presa in giro del conduttore di questa quinta edizione del reality show. Frassica è poi andato avanti, precisando che tuttavia Signorini non avrebbe specificato l'anno in cui finirà questo GF Vip 5 e che, per tale motivo, i parenti dei vip in gara volevano denunciarlo. "E lui ha risposto: 'Adoroo!' ha chiosato Frassica.

Si avvicina la finalissima del Grande Fratello Vip: il 1 marzo in tv

Insomma il GF Vip di Signorini e la storia del continuo prolungamento finisce anche nella trasmissione domenicale di Rai 3 condotta da Fabio Fazio che, tutte le settimane, appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Per fortuna però, al momento non è previsto nessun ulteriore prolungamento di questo Grande Fratello Vip. La messa in onda della finalissima infatti è confermata per il prossimo lunedì 1 marzo su Canale 5. Sarà questa la serata in cui verrà finalmente annunciato il vincitore assoluto di questa edizione. Tra i concorrenti che hanno già conquistato l'accesso alla finalissima vi sono: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tra i finalisti del GF Vip anche Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Uno di loro tre quindi potrebbe essere il trionfatore e, al momento, tra i candidati in pole position sembra esserci proprio il giovane influencer Zorzi che ha conquistato il pubblico con la sua ironia e il suo modo di fare dissacrante. Occhi puntati anche sulla modella brasiliana Dayane Mello che, oltre al supporto del pubblico italiano, può contare sul sostegno anche da parte dei fan brasiliani che potrebbero portarla alla conquista del premio di 100 mila euro.

Il verdetto finale lo conosceremo soltanto il 1 marzo su Canale 5.