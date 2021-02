La notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello, annunciata nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha spiazzato tutti i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura. La modella brasiliana ha dovuto fare i conti con questo terribile lutto che ha colpito la sua famiglia e che ha portato i suoi compagni di gioco a stringersi intorno a lei, condividendo questo momento così delicato e difficile. Il primo a schierarsi dalla parte di Dayane è stato Tommaso Zorzi, che in queste ore ha invitato la modella a stare da lui quando si spegneranno i riflettori di questa edizione.

Il dolore di Dayane Mello al GF Vip per la scomparsa del fratello Lucas

Nel dettaglio, Dayane dopo aver appreso la notizia della morte di suo fratello ha scelto di restare all'interno della casa del GF Vip.

Per lei non è stato possibile partire per il Brasile, perché prima avrebbe dovuto fare una quarantena di 14 giorni: tuttavia ha potuto sentire costantemente la sua famiglia, che si trova in Brasile, e ha seguito la veglia funebre per suo fratello Lucas in diretta streaming dal confessionale.

Per Dayane è stato importante non uscire dalla casa di Cinecittà, perché si sarebbe ritrovata da sola a dover fare i conti con questa terribile perdita che le ha sconvolto la vita.

Tommaso Zorzi invita Dayane a casa sua dopo il GF Vip

Ecco perché ha preferito restare tra le mura domestiche di Cinecittà, coccolata dagli abbracci dei suoi compagni di avventura che in queste ore hanno scelto di mettere da parte i giochi di strategia per far sentire tutto il loro affetto alla modella.

Il primo a compiere dei passi importanti verso Dayane, nonostante le tensioni e le incomprensioni del passato, è stato Tommaso Zorzi che non si è fatto problemi ad invitare Mello a stare a casa sua, quando sarà finita l'avventura di questo GF Vip.

"Vieni da me una settimana, c'è Cecilia che balla la salsa, Gilda, dormiamo nel lettone" ha detto Tommaso rivolgendosi a Dayane che ha molto apprezzato il gesto di solidarietà da parte del giovane influencer.

La lettera di Stefania Orlando per Dayane

Tante altre le dimostrazioni di affetto che i concorrenti hanno rivolto a Dayane nel corso di queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando, ad esempio, ha deciso di scrivere una lettera per la modella brasiliana e ha cercato di consolarla nonostante l'immenso dolore che sta provando in questo momento della sua vita.

Al fianco di Dayane, poi, c'è sempre la sua amica del cuore Rosalinda che non l'ha mai lasciata sola dopo la notizia del lutto. Ed è stata proprio Rosalinda la prima persona che Dayane ha voluto al suo fianco nel momento in cui è stata informata della scomparsa di suo fratello dalla produzione del GF Vip.