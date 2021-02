Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 12 febbraio, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati di essere strateghi per via delle critiche fatte a Maria Teresa Ruta. Dopo la diretta di Canale 5, l'influencer milanese ha provato ad abbandonare il reality. L'ex protagonista di Riccanza non è riuscito a varcare la porta rossa perché la produzione del Grande Fratello Vip ha bloccato l'uscita.

Tommaso Zorzi vuole lasciare il GF Vip dopo la puntata

Tommaso ha avuto una crisi dopo la puntata, al punto da arrivare a voler abbandonare la trasmissione. Il gieffino si è diretto verso la prima porta rossa, mentre Pierpaolo ha provato a fermarlo dicendogli: ''Che fai?''.

Alla scena hanno assistito anche Stefania e Zelletta, che hanno tentato di far cambiare idea a Zorzi. Orlando ha ricordato a Tommaso che la volta precedente era stato proprio lui a fermarla e a non farle commettere l'errore di uscire dal GF Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne, invece, si è messo davanti alla prima porta rossa, dicendo all'influencer milanese: ''Tu no, non te ne vai, io non ti faccio andare via''. Nonostante i tre coinquilini abbiano provato a dissuadere il concorrente, Zorzi è riuscito a superare il primo varco.

La produzione blocca la porta rossa per non far uscire Tommaso Zorzi

Tommaso si è diretto verso l'uscita, ma la produzione ha bloccato la porta rossa che, se varcata, comporterebbe la squalifica immediata dal Grande Fratello Vip.

Zorzi ha provato a muovere la maniglia, ma si è accorto di non poter andare via. Stefania Orlando ha detto all'influencer: ''Amore, non facciamo stupidaggini''. Tommaso ha risposto alla conduttrice che la sua intenzione era quella di lasciare la casa più spiata d'Italia e ha detto alla coinquilina: ''Stefania, ti prego, mi devi far uscire''. Andrea Zelletta è rimasto al fianco dell'ex protagonista di Riccanza e della show girl, mandando via Pierpaolo Pretelli.

Tommaso vuole uscire dal GF Vip, Stefania lo vuole seguire

Tommaso, resosi conto che la porta era ancora bloccata, ha esclamato: ''Mi devono fare uscire, non possono chiudere la porta''. Stefania ha replicato all'amico, facendogli capire che stava commettendo un errore: ''Invece possono''. Zorzi ha continuato a sostenere di voler uscire dalla casa di Cinecittà e, non riuscendo a calmare il suo stato d'animo, Orlando gli ha detto: ''Allora mi metto una cosa io ed esco con te''.

Al momento, nessuno dei due gieffini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Non resta che attendere per sapere cosa succederà nelle prossime ore, per capire se Tommaso Zorzi e Stefania Orlando varcheranno la porta rossa.