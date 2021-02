Lo scontro avvenuto tra Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Dayane Mello è finito al centro del clamore mediatico. Sebbene gli "Zorzando" abbiano deciso di chiedere scusa alla modella brasiliana, alcuni utenti di Twitter sono sembrati perplessi. Nel dettaglio, alcuni telespettatori hanno sostenuto che i due "vipponi" siano stati spronati dagli autori.

Le insinuazioni di Stefania e Tommaso

In seguito alla nomination di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno attaccato duramente la modella brasiliana.

Il web influencer ha accusato la 31enne sudamericana, di essere una persona dalla poca umanità.

Ma non solo, ha insinuato che Dayane abbia detto di essere lesbisca solamente per ottenere i voti della comunità LGBT. La showgirl invece ha accusato Mello di essere una persona falsa dalla testa ai piedi. Poi ha sollevato dei dubbi sulla dichiarazione d'amore nei confronti di Rosalinda.

I dubbi di alcuni telespettatori

Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno pensato che le scuse del duo non siano arrivate in modo così spontaneo. Su Twitter, alcuni utenti hanno postato una serie di clip in cui Tommaso dopo essere stato richiamato in confessionale dagli autori, si sarebbe confrontato con l'amica Stefania. A quanto pare il web influencer avrebbe dichiarato: "Mi hanno intristito per quello che mi hanno detto". Non è chiaro il 25enne meneghino a chi si sia riferito.

Ma non solo, c'è un'altra frase finita nel mirino di alcuni telespettatori: "Io penso di dire sempre quello che penso in maniera corretta". A quel punto la showgirl romana pare che abbia replicato: "Ma no, ti hanno solo rassicurato". Secondo alcuni telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra, Tommaso Zorzi sarebbe stato informato dagli autori del Reality Show che su Twitter era finito in tendenza l'hashtag #fuoritommaso.

Al momento queste sono solo supposizioni, visto che non c'è nulla di certo.

Pace fatta tra Dayane e gli ' Zorzando'

Se Tommaso Zorzi e Stefania Orlando siano stati invitati dagli autori a fare un passo indietro con Dayane Mello, non è dato saperlo. Tuttavia, gli "Zorzando" nella tarda serata di martedì 23 febbraio hanno deciso di raggiungere la modella brasiliana e rivolgerle le prorie scuse.

Il web influencer ha affermato: "Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda". Dopo avere invitato la coinquilina a lasciare tutto alle spalle, Tommaso ha abbracciato Dayane. Sulla stessa scia di quanto fatto da Zorzi, anche Stefania Orlando ha invitato Mello ad avere una tregua: "Ci vogliamo buttare tutto dietro?" La showgirl romana ha ammesso di avere esagerato, ma al tempo stesso ha spiegato che l'importante è capirlo prima che sia troppo tardi.