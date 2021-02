Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5, è stata trasmessa la scelta finale di Sophie. La giovane tronista ha messo la parola fine al suo percorso sentimentale iniziato lo scorso settembre e che l'ha portata a essere divisa tra Giorgio e Matteo. Sono stati loro i due corteggiatori che, alla fine, hanno saputo far breccia nel cuore di Sophie. Ad avere la meglio, però, è stato Matteo Ranieri. Così Giorgio, subito dopo la scelta, si è sfogato nel backstage della trasmissione di Maria De Filippi e non ha nascosto le lacrime.

Lo sfogo di Giorgio dopo la scelta di Sophie a Uomini e donne

"Non me la posso prendere con nessuno, è giusto così", ha ammesso Giorgio in lacrime subito dopo il rifiuto da parte di Sophie che ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Matteo.

Del resto, lo scopo di Uomini e donne è proprio quello di scegliere la persona con la quale si ha maggiore affinità e l'ormai ex tronista è stata sincera nel dire a Giorgio che quando sta con Matteo sente un trasporto maggiore e quindi un sentimento nei suoi confronti.

"È normale che sto male, ovvio. Lei mi piace, però una persona che ti piace e che non ricambia... è pesante" ha ammesso Giorgio nel suo sfogo post scelta.

'È la persona che vorrei a fianco a me' ha ammesso Giorgio in lacrime dopo la scelta

Il ragazzo, però, ha ribadito di essere sempre stato se stesso durante questo percorso che ha affrontato con Sophie a Uomini e donne. "Mi dispiace perché adesso è la persona che vorrei a fianco a me e non c'è", ha ammesso senza troppe esitazioni Giorgio che non si è fatto problemi nel rivelare apertamente i suoi sentimenti e il fatto che, nonostante l'esito negativo della scelta, Sophie resti una persona importante per lui.

Durante il suo sfogo, Giorgio ha ripetuto di aver sottovalutato un po' la situazione e di essere arrivato in studio a Uomini e donne pienamente sicuro di se stesso.

'Ho avuto una lezione di vita' ammette Giorgio dopo la scelta a U&D

Il ragazzo, quindi, non si sarebbe mai aspettato di trovarsi ad avere a che fare con una persona in grado di conquistare il suo cuore in questo modo.

"Non mi aspettavo ci fosse una persona che mi avrebbe fatto piangere come un bambino di otto anni" ha aggiunto Giorgio in lacrime, ribadendo poi di aver capito di non essere così forte come pensava fino a poco tempo fa.

"Ho avuto una lezione di vita" ha chiosato Giorgio aggiungendo di aver gradito il fatto che sia lui che Sophie hanno avuto il coraggio di dirsi quello che pensano, con assoluta sincerità e verità.

E così, dopo questa "batosta" ricevuta a Uomini e donne, Giorgio si appresta a riprendere in mano le redini della sua vita con una consapevolezza diversa.