A quattro giorni dalla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip 5, i rapporti tra i coinquilini pare tendano a farsi più rilassati, come tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Le due coinquiline, tra le quali non scorre buon sangue da diverso tempo, stamattina hanno riaffrontato l'argomento riguardante la finale, dove la modella asseriva nel prime time come la conduttrice non meritasse di arrivare al 1° marzo. In questo scambio di vedute, però, la Mello ritorna sui suoi passi e dice ad Orlando come tutti meritino di giungere all'agognata finale, compresa la conduttrice.

Dayane confida a Stefania: 'Non sopporto più di stare qui dentro'

Ritrovatisi in giardino per una chiacchierata, dopo le accuse reciproche e le seguenti scuse, Dayane Mello e Stefania Orlando riaprono l'argomento riguardante la finale che le aveva portate allo scontro durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Ad aprire le danze è Stefania che chiede a Dayane: "Sei più tranquilla rispetto ai giorni passati?" ricevendo la pronta risposta della modella: "Sarò serena quando uscirò da questa casa. È diventato tutto troppo per me, non sopporto più di essere qui dentro".

A queste parole, Orlando le dice che più o meno tutti non vedano l'ora di uscire dalla casa più spiata d'Italia. Mello, però, sottolinea: "Non c'è ancora una giornata dove dico 'Wow' - riferendosi alla scomparsa del fratello Lucas - come era prima".

La modella, su questo doloroso punto, ci tiene a confidare alla conduttrice come la sua voglia di rimanere nelle casa di Cinecittà sia stata legata dal desiderio di metabolizzare la scomparsa del fratello, piuttosto che tornare da sua figlia Sofia in quello stato luttuoso.

Dayane si ricrede su Stefania: 'Non è vero che non meriti la finale'

Al termine della discussione legata al lutto di Dayane, Stefania riapre l'argomento legato alla finale e alle parole al vetriolo pronunciate dalla modella nel prime time, ovvero che la conduttrice non meritasse di arrivare al 1° marzo.

Su questo punto, Orlando ci tiene a puntualizzare di esserci rimasta male soltanto di una frase: "Mi hai detto - riferendosi a Dayane - tu non meriti la finale, invece, dovevi dirmi io non ti voglio in finale, che è diverso".

La modella brasiliana, allora, fa un deciso dietrofront ricredendosi sulle sue dichiarazioni in merito e dice: "Non è vero che non meriti la finale, tutti la meritiamo Stefy".

Stefania si trova infine d'accordo con le parole di Dayane e asserisce: "Giochiamo tutti quanti, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare" sottintendendo come ogni concorrente del reality Endemol, a suo dire, meriti l'attesa finale del GF Vip 5.