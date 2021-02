Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, avrebbe querelato Stefano Bettarini. A lanciare la notizia è stato il sito di Roberto D'Agostino che venerdì 5 febbraio, ha comunicato anche che Mediaset avrebbe deferito l'ex calciatore. La motivazione della presunta querela sarebbero alcune dichiarazioni che Bettarini ha rilasciato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

La miccia che ha fatto partire lo scontro è stata la mancata squalifica di Alda D'Eusanio

Nelle scorse settimane, Stefano Bettarini aveva fatto il suo ingresso nella casa. Dopo due giorni di permanenza, però, l'uomo è stato squalificato dal programma dopo aver pronunciato un'espressione blasfema.

La miccia che avrebbe portato Mediaset a diffidare Bettarini è stata la mancata squalifica di Alda D'Eusanio. La donna, infatti, ha pronunciato un'espressione infelice, che ha destato numerose polemiche tra gli spettatori del programma. Nonostante questo, la concorrente non è stata squalificata ma messa in nomination, affidando al pubblico la scelta per la sua permanenza. Bettarini ha commentato tale scelta denunciando quella che, secondo lui, è stata una disparità di trattamento. Per questo, dopo la puntata si è lasciato andare a uno sfogo, in cui ha invitato la rete a cambiare conduttore. Inoltre, Signorini è stato accusato di fare una "tv orrenda", per poi concludere con un emblematico "mai più con te".

Alfonso Signorini avrebbe deciso di passare per le vie legali

A tali parole, dunque, Signorini avrebbe deciso di rispondere con una querela. Tale provvedimento potrebbe poi anche coinvolgere altre due persone, definite "di seconda fila". Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni in tal senso. Anche Mediaset, però, non avrebbe gradito le dichiarazioni di Betta, che sono state ritenute "lesive e diffamatorie" nei confronti del conduttore, ma anche dell'editore e del programma stesso.

Da qui, dunque, la scelta della diffida, che probabilmente intimerebbe l'ex calciatore a non parlare più del programma.

Nelle ultime ore, comunque, Stefano non ha lesinato ulteriori critiche al programma e al suo conduttore. Infatti, l'ex calciatore avrebbe accusato Signorini di averlo "illuso" dopo la sua squalifica, rassicurandolo su una sua ulteriore chiamata nel programma.

Tali accuse sarebbero state lanciate durante una diretta Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge. Molto probabilmente, la querelle tra Signorini, Mediaset e Stefano Bettarini potrebbe non essersi ancora conclusa.