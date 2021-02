La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 1 marzo. In queste ore, Amedeo Venza ha lanciato una vera e proprio bomba di Gossip su uno dei concorrenti del Reality Show. Stando alle indiscrezioni, Andrea Zelletta avrebbe ricevuto dei bigliettini nelle scarpe in cui erano contenuti alcuni consigli su come comportarsi nella casa di Cinecittà.

La segnalazione

Al termine della 39esima puntata del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è finito al televoto con Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò per ottenere il posto di terzo finalista. Stando ad un'indiscrezione di Amedeo Venza, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ricevuto delle indicazioni importanti su come comportarsi in queste due settimane.

Nel dettaglio, Venza ha dichiarato in un primo video postato su Instagram: "Voci di corridoio ci fanno sapere che nella casa sarebbero arrivati dei bigliettini nascosti nelle suola delle scarpe". Il blogger ha precisato che si trattava solamente di pettegolezzi, ma in una seconda stories ha fornito ulteriori dettagli. Venza ha spiegato che il "vippone" coinvolto è Andrea Zelletta. Poi, ha affermato: "Posso tranquillamente confermare. Pare che gli abbiano chiesto o consigliato di fare un po' di faccende casalinghe". Ma non solo, qualcuno avrebbe suggerito all'ex tronista di Uomini e Donne di avvicinarsi ad uno dei personaggi più forti e importanti nella casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi.

Nonostante la conferma di Amedeo Venza sui presunti consigli, non c'è alcuna certezza poiché il Grande Fratello Vip non ha commentato il pettegolezzo così come il diretto interessato non è al corrente di quello che si dice lontano dai riflettori sul suo conto.

Zelletta era già finito al centro di alcuni pettegolezzi

Non è la prima volta che Andrea Zelletta finisce al centro di una questione spinosa. Durante i primi mesi di "reclusione" nella casa di Cinecittà, il giovane era dovuto uscire momentaneamente dal reality show per alcuni problemi di salute. Una volta tornato al gioco, Zelletta aveva riportato alcuni fatti esterni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In quell'occasione alcuni telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini avevano chiesto un provvedimenti disciplinari per l'ex tronista di Uomini e Donne. Per contratto, infatti, ai concorrenti non è permesso riportare cosa accade all'esterno del reality show. Ma non solo, Andrea Zelletta qualche settimana fa era andato in studio con Pierpaolo Pretelli per conoscere il verdetto del televoto su chi fosse il secondo finalista.

Prima di entrare nella casa, Andrea ha incontrato Alba Parietti. Quest'ultima pare che abbia fatto molti elogi al ragazzo. Una volta raggiunti i suoi compagni d'avventura, Zelletta aveva raccontato l'episodio agli altri "vipponi".