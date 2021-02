All'interno della casa del Grande Fratello Vip sono delle ore importanti per Rosalinda Cannavò, la quale ha dovuto fare i conti con la dichiarazione del tutto inaspettata di Andrea Zenga. Il giovane ragazzo, infatti, ha scelto di aprire il suo cuore all'attrice e di rivelarle apertamente i sentimenti che prova nei suoi confronti. Parole che non sono dispiaciute a Rosalinda, la quale non ha potuto nascondere il fatto che anche lei nutre un certo interesse nei confronti di Zenga. Appresa la notizia, Rosalinda è corsa dalla sua amica Dayane Mello per metterla al corrente della situazione ma a quanto pare la reazione della modella brasiliana non è stata delle migliori.

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Andrea Zenga ha chiesto a Rosalinda di poter parlare da soli all'interno della casa del GF Vip ed ha ammesso che ormai non può più fingere, dato che si è reso conto di provare qualcosa nei suoi confronti.

Parole che hanno fatto commuovere Rosalinda, la quale pur avendo una persona che la sta aspettando fuori dal programma, non ha nascosto che queste parole di Zenga le hanno fatto bene al cuore.

E così, in questo momento, Rosalinda si trova in una posizione decisamente delicata dal punto di vista personale. Da un lato c'è il suo fidanzato storico Giuliano, con il quale già da tempo sostiene che le cose tra di loro non vadano nel migliore dei modi, poi dall'altro lato c'è Andrea Zenga che ha spiazzato Rosalinda con la sua dichiarazione d'amore inattesa.

Dayane Mello cambia atteggiamento con Rosalinda dopo la dichiarazione di Zenga

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha subito messo al corrente di questa situazione la sua migliore amica Dayane Mello, la cui reazione però non è stata delle migliori.

Rosalinda, infatti, ha sottolineato che dopo questa confessione Dayane ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti e per tutto il resto della serata del 13 febbraio, non l'ha più cercata in casa.

"Non mi ha cercato, non mi ha guardato, ha parlato solo con Samantha" ha sottolineato Cannavò a proposito del comportamento di Dayane Mello dopo aver appreso del flirt in corso con Zenga.

Rosalinda parlando di Dayane: 'Non l' ha presa bene'

"Dayane non l'ha presa bene" ha sottolineato ancora Rosalinda, visibilmente dispiaciuta per questo cambio atteggiamento da parte della sua amica, dato che lei c'è sempre stata nei momenti di bisogno della modella brasiliana e non le ha mai voltato le spalle.

Ma cosa c'è dietro questo atteggiamento di Dayane?

Perché non vede di buon occhio la nuova possibile relazione tra Rosalinda e Andrea Zenga? Di sicuro questo argomento verrà trattato nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma lunedì 15 febbraio su Canale 5.