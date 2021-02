A soli due settimane dalla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip 5, il clima continua ad essere infuocato. Occhi puntati su Rosalinda Cannavò che in queste ore si trova in rotta di collisione con la sua amica Dayane Mello. Tra le due c'è stato un primo scontro in puntata, poi proseguito anche al termine della diretta del reality show di Canale 5. A puntare il dito è stata Mello, la quale ha ammesso di essere delusa dagli atteggiamenti e dalle scelte fatte da Rosalinda nel corso della puntata.

Dayane Mello sbotta contro Rosalinda post puntata del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, infatti, Dayane non ha gradito la scelta di Rosalinda di mandare in nomination Giulia Salemi che è risultata essere la più votata dal gruppo.

"Da tre mesi che fai un percorso con lei e poi l'hai nominata" ha sbottato duramente Dayane contro la sua amica, aggiungendo che se dovesse esserci un televoto tra lei e Zenga, a questo punto si aspetta che Rosalinda possa salvare il suo "fidanzato".

"Da lei mi aspetto di tutto" ha ammesso Dayane, che non ha nascosto la sua delusione neppure per il fatto che Rosalinda non l'abbia messa subito al corrente del suo flirt in corso con Andrea Zenga.

Anche Rosalinda contro Dayane

Durante la puntata serale del GF Vip del 15 febbraio, Rosalinda ha ammesso di non averglielo detto subito perché temeva di essere giudicata negativamente dalla sua amica e in quel momento non voleva sentirsi dire "cose brutte".

Al termine della diretta, parlando con Andrea Zenga, Cannavò ha detto che per quanto crede di conoscere Dayane, poi vede delle clip che le dimostrano il contrario di quello che lei pensa.

Una serata decisamente complicata per Rosalinda Cannavò, la quale ha dovuto fare i conti anche con la diffida da parte del suo fidanzato Giuliano.

Rosalinda viene diffidata dal suo fidanzato: l'annuncio in diretta di Signorini

Infatti, nel corso della puntata serale del 15 febbraio del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, Signorini ha comunicato a Rosalinda e agli altri concorrenti, che Giuliano ha inviato una diffida tramite i suoi legali.

Questo vuol dire che da questo momento in poi, all'interno della casa di Cinecittà, non si potrà più parlare di lui e della sua relazione con Rosalinda. Una richiesta che, Alfonso Signorini, ha pregato di rispettare per evitare ulteriori problemi legali con il fidanzato della Cannavò.

Al termine della puntata, Rosalinda non ha saputo trattenere le lacrime per questa decisione presa dal suo fidanzato ma a consolarla ci ha pensato Tommaso Zorzi che le ha chiesto di vedere questa cosa come una sorta di "liberi tutti" per vivere finalmente, come vuole, la sua vita sentimentale.