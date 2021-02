All'interno della casa del Grande Fratello Vip non sono giorni facili. La notizia della scomparsa prematura del fratello di Dayane Mello ha scosso tutti i "vipponi". Sebbene la modella brasiliana abbia deciso di proseguire il gioco perché impossibilitata a raggiungere il Brasile per via delle norme anti-covid, la produzione le ha dato la possibilità di seguire la veglia funebre tramite una videochiamata.

Mello ha sentito il fratello e il papà

Lo scorso 3 febbraio Dayane Mello è stata informata dal fratello Juliano del grave lutto che ha colpito la loro famiglia: a causa di un incidente stradale, il fratello Lucas di soli 26 anni ha perso la vita.

In un primo momento la modella brasiliana era intenzionata ad abbandonare il Reality Show. Successivamente, però, la giovane ha compreso che per via delle norme anti-covid non poteva raggiungere in tempi brevi il suo paese originario. La 31enne infatti, si sarebbe dovuta sottoporre a una quarantena e quindi non sarebbe mai arrivata in tempo per il rito funebre. Ma non solo, la quarantena si sarebbe svolta all'interno di un container.

La produzione ha messo subito in contatto telefonico Dayane Mello con il fratello Juliano e suo padre. Inoltre, nella serata di giovedì 4 febbraio, la gieffina tramite una videochiamata ha potuto seguire la veglia funebre in onore del defunto Lucas. Mello ha anche potuto parlare con il suo ex fidanzato Stefano Sala e con la sua bambina Sofia.

Alcuni 'vipponi' vorrebbero chiedere alla produzione di anticipare la finale

Il grave lutto che ha colpito Dayane Mello ha scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Poco dopo avere appreso quanto accaduto, Stefania Orlando ha chiosato: "Come facciamo ad andare avanti così?" La showgirl romana ha evidenziato che per elaborare un lutto del genere ci vogliono anni.

Anche Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono sembrati dello stesso avviso, tanto da pensare che non ha più senso continuare un gioco in queste condizioni. Samantha de Grenet una volta raccolti i pensieri dei "vipponi", si è fatta portavoce del gruppo. Parlando con Dayane Mello, la showgirl ha affermato: "Nessuno di noi vuole continuare, siamo tutti con te".

Poi Samantha ha lanciato l'ipotesi che lunedì 8 febbraio tutti i concorrenti potrebbero abbandonare il programma anticipando la fine del reality show: "Lunedì facciamo tutti una bella finale".

Intanto, per la puntata di venerdì 5 febbraio pare che la produzione abbia fatto una richiesta particolare a tutti gli ex concorrenti presenti in studio: "Indossate dei vestiti neri". Lo scopo della richiesta sarebbe quello di rispettare il lutto di Dayane Mello anche tra i presenti in studio.