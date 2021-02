All'interno della casa del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare della dichiarazione d'amore di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò. Mentre tutti i "vipponi" sono favorevoli alla nascita di una nuova coppia, Dayane Mello ha espresso le sue perplessità. La modella brasiliana ha spiegato a Samatha de Grenet che l'amica non può buttare al vento una relazione di 10 anni per un invaghimento.

La versione di Mello

Andrea Zenga, senza giri di parole, ha ammesso di provare un certo interesse per Rosalinda Cannavò. A tal proposito, l'ex volto di Temptation Island vorrebbe conoscere meglio la coinquilina dentro e fuori la casa di Cinecittà.

Tuttavia, Zenga ha promesso di non mancare mai di rispetto a Rosalinda e al suo compagno.

Durante la cena, Dayane Mello ha espresso la sua opinione sull'accaduto a Samantha de Grenet. Secondo Mello, Rosalinda dovrebbe andarci con i piedi di piombo perché lontano dal Reality Show ha alle spalle 10 anni di relazione: "Ci sono anche le famiglie di mezzo". Per Samantha, invece, l'attrice siciliana non ha fatto nulla di sbagliato: "E' sempre stata rispettosa". Inoltre, la showgirl romana ha spiegato che Rosalinda sta solamente conoscendo meglio Zenga. Nonostante la versione di Samantha, la modella brasiliana è rimasta del suo pensiero, spiegando di non avere mai avuto personalmente una liasion di molti anni, ma si è detta sicura che dopo un percorso simile sono coinvolte anche le famiglie.

A quel punto, de Grenet ha spiegato che la storia di Rosalinda e Giuliano è stata molto particolare: "Una volta uscita deve chiedersi se sia ancora innamorata". Per Samantha, non si può pensare all'affetto che c'è tra le famiglie. Non convinta, però, Dayane Mello ha concluso categorica: "Giuliano potrebbe essere l'uomo della sua vita".

Urla fuori dalla casa per Cannavò

A quanto pare non sembra pensarla in questo modo solo Dayane Mello, ma anche alcuni sostenitori di Rosalinda Cannavò. Scendendo nel dettaglio, nel pomeriggio di sabato 13 febbraio alcune presunte fan dell'attrice siciliana si sono dirette all'esterno della casa di Cinecittà e hanno cominciato a gridare: "Stai lontana da Zenga".

In un primo momento, la diretta interessata ha fatto finta di non capire cosa stesse accadendo all'esterno della casa. In un secondo momento, però, Cannavò ha chiosato: "Ho capito cosa intende".

Il messaggio all'indirizzo della gieffina non è chiaro cosa voglia dire. Le "presunte fan" di Rosalinda potrebbero averla messa in guardia per via di quello che è accaduto nella 39esima puntata del reality show. Zenga, infatti, tra Cannavò e Stefania Orlando aveva deciso di candidare al televoto per ottenere un posto in finale la showgirl romana a discapito della sua coetanea.