Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di un episodio curioso. Alcune persone si sono dirette fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e hanno cominciato a urlare contro l'ex velino; pare che abbiano rimproverato il modello per non essersi ricordato di fare gli auguri a Elisabetta Gregoraci.

L'episodio incriminato

Pierpaolo Pretelli aveva cominciato il percorso al Grande Fratello Vip instaurando un bellissimo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Giorno dopo giorno, però, tra i due è svanita la magia - complici anche i paletti messi dall'ex moglie di Flavio Briatore. Dopo che Gregoraci si è ritirata dal reality show, l'ex velino si è avvicinato a Giulia Salemi, tanto da intraprendere una liasion.

Ovviamente, la nuova relazione di Pierpaolo Pretelli ha creato il malcontento dei fan che speravano in una storia con Elisabetta Gregoraci. Lunedì 8 febbraio l'ex velino è stato protagonista di un episodio alquanto curioso. Alcuni fan si sono dirette all'esterno della casa di Cinecittà e hanno cominciato a urlare per richiamare l'attenzione di Pretelli. Quest'ultimo pare che sia stato rimproverato da alcune persone: "Pier vergognati, è il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri". Il diretto interessato è apparso perplesso per l'appunto fatto dai fan tanto da domandarsi quando sia stato il compleanno della showgirl. Pochi istanti dopo, con l'aiuto di alcuni compagni d'avventura, il giovane ha compreso che Elisabetta compie gli anni l'8 febbraio.

Pierpaolo insieme agli altri "vipponi" hanno immediatamente fatto gli auguri alla ex coinquilina.

Gli auguri di Briatore

Mentre Pierpaolo Pretelli ha dimenticato il compleanno di Elisabetta Gregoraci, il suo ex marito Flavio Briatore è stato preciso. L'imprenditore, tramite una stories pubblicata su Instagram, ha pubblicato uno scatto suo e del figlio.

Come didascalia ha scritto delle semplici parole: "Auguri Eli". Ma non è tutto, Flavio ha postato anche un altro scatto in cui i due ex coniugi compaiono insieme al loro primogenito Nathan Falco a Roma, esattamente in Piazza San Pietro: è bastato davvero poco per scatenare il gossip.

I fan del duo Gregoraci-Briatore infatti, hanno sognato un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi.

Elisabetta si è solamente limitata a rispondere con un emoticon alla dedica dell'ex marito. Infine, la stessa showgirl calabrese ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto mentre si trova sul suo jet privato. La destinazione non è stata resa nota, così come non è chiaro se si tratta di un'immagine di repertorio. Sulla pagina del Grande Fratello Vip invece, è comparso un post di auguri indirizzato all'ex concorrente.