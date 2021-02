Elisabetta Gregoraci è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Sul profilo Instagram della showgirl calabrese erano apparsi numerosi post contro alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. In un primo momento Gregoraci pensava di avere avuto il profilo hackerato. Una volta scoperta la “marachella” di Nicolò De Vitiis, ha ammesso di esserci rimasta malissimo e di essere scoppiata in lacrime.

Lo sfogo dell’ex gieffina

Nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio sul profilo Instagram sono apparse alcune stories piuttosto criptiche. La showgirl calabrese ha esordito: “Ciao ragazzi ho raggiunto il limite, adesso tolgo i paletti”.

Poi, ha aggiunto: “Ora parlo io”. In questo caso sembrava che Elisabetta fosse stanca di essere sempre messa in messa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In una seconda stories, la diretta interessata ha postato una sua foto mentre si trovava al mare e nella didascalia ha tirato nuovamente in ballo l’ex velino di Striscia la Notizia: “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pierpa”.

In un’altra foto Elisabetta ha postato uno scatto in cui si vede una faccia sfocata di una donna che potrebbe essere Matilde Brandi. In questo caso nella didascalia c’è scritto che si tratta di un’altra amicizia falsa. A quanto pare i commenti più velenosi sarebbero toccati a Francesco Oppini, Enock Barwuah, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini.

La showgirl ha inviato il fratello di Mario Balotelli a non mandarle più messaggi privati, altrimenti avrebbe mostrato a tutti il contenuto dei messaggi. Al figlio di Alba Parietti, Gregoraci ha scritto: “Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine...”.

Per quanto riguarda Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, l’ex moglie di Flavio Briatore ha postato uno scatto dei due ex gieffini ed ha chiosato: “Dio li fa e poi li accoppia”.

Elisabetta vittima di uno scherzo

Il profilo di Elisabetta Gregoraci non è stato hackerato come si era pensato in un primo momento. La showgirl calabrese è stata vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene. Una volta tornata in possesso del suo account, la diretta interessata ha chiosato: “Ci sono rimasta malissimo, mi sono messa a piangere”. Elisabetta ha spiegato che ad architettare lo scherzo è stata la “iena” Nicolò De Vitiis con la complicità di Francesco Oppini e Matilde Brandi.

Sebbene la showgirl avesse più volte detto che il profilo non era stato hackerato, i suoi follower avevano capito che c’era qualcosa che non andava. In ogni didascalia infatti, era stato utilizzato l’accento mentre Elisabetta Gregoraci per comodità utilizza l’apostrofo.