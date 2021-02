Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua ad essere al centro dei riflettori all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due, ormai, sono una coppia a tutti gli effetti e in più occasioni hanno ammesso di essere innamorati l'uno dell'altro, al punto da immaginare una possibile convivenza al termine di questa avventura televisiva. Eppure, nelle ultime ore, Pierpaolo ha cominciato ad essere particolarmente geloso delle occhiate rivolte dalla sua amata Giulia nei confronti di un altro bel ragazzo protagonista di questa edizione del GF Vip: parliamo di Andrea Zenga.

La gelosia di Pierpaolo per le occhiate di Giulia ad Andrea Zenga nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, tutto è partito quando, nel corso della serata del 10 febbraio, i ragazzi si stavano preparando per la messa in onda del secondo appuntamento con il Late Show condotto da Tommaso Zorzi.

Giulia e Pierpaolo si trovavano in camera quando Andrea Zenga è arrivato dopo essersi fatto la doccia. Ebbene in quell'occasione, secondo Pretelli, Salemi si sarebbe lasciata andare a delle battute e occhiate di troppo nei confronti del suo amico Andrea che in quel momento si trovava "svestito".

Un atteggiamento che non è piaciuto a Pierpaolo, il quale appena ha avuto modo di sottolinearlo e l'ha subito fatto presente a Salemi all'interno della casa del GF Vip, a pochi minuti dall'inizio del Late Show.

'Ho occhi solo per te' assicura Giulia a Pierpaolo

Pierpaolo ha fatto presente che quando in casa vede passare le ragazze, come ad esempio Dayane Mello lui si gira dall'altra parte per non guardare e non mettere in imbarazzo la sua fidanzata.

"Ma non c'ho nulla da guardare, ma soprattutto non in senso malizioso" ha ammesso subito Salemi che ha cercato di placare la gelosia del suo fidanzato per le occhiate di troppo rivolte ad Andrea Zenga.

"Guardami negli occhi: tu sai come sono, soprattutto i miei occhi sono solo per te" ha ribadito Giulia a Pierpaolo, chiedendogli di non essere geloso del nulla.

'Mi da fastidio' sbotta Pierpaolo con Giulia Salemi

"Mi da fastidio, questo gioco così no" ha proseguito ancora Pierpaolo, che poi ha provato a smorzare i toni della discussione chiedendo alla fidanzata di fare come se non fosse successo nulla e di andare avanti con la serata.

"Sei fuori strada, ti assicuro" ha ribadito ancora una volta Giulia Salemi rassicurando il suo fidanzato e ripetendo che lei ha occhi soltanto per lui all'interno della casa.

Pierpaolo, però, non ci sta ed è tornato a ribadire che per lui non c'è nessun problema nel momento in cui Giulia gioca con gli altri concorrenti della casa del GF Vip, però "quando si sgrava" a lui non sta più bene.