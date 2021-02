Al Grande Fratello Vip non mancano mai le polemiche e, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere la scelta della produzione del reality show di Canale 5 di trasmettere le immagini del daytime in cui veniva data a Dayane Mello la notizi del terribile lutto che ha colpito la sua famiglia. In queste ore, infatti, la modella brasiliana è stata sconvolta dal triste annuncio della morte di suo fratello Lucas, di appena 27 anni, venuto a mancare in seguito ad un terribile incidente stradale che gli è costata la vita. Le immagini del daytime del GF Vip in cui veniva mostrato il dolore di Dayane non sono piaciute alla stragrande maggioranza degli spettatori-fan che hanno puntato il dito contro tale scelta.

Lutto Dayane Mello al Grande Fratello Vip, polemiche per il daytime del dolore

Nel dettaglio, ai telespettatori da casa che seguono e commentano il reality show sui social, non sono piaciute le immagini in cui venivano mostrate le lacrime di Dayane nel confessionale, visibilmente scossa e provata dal terribile lutto che l'ha colpita in queste ore.

E poi ancora, durante il daytime del GF Vip, hanno trasmesso la scena in cui Rosalinda raggiungeva Dayane nel confessionale e le dava l'annuncio della morte del fratello Lucas.

Scene che, secondo la maggior parte degli spettatori che seguono la trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, potevano essere evitate per una questione di maggiore tatto nei confronti della modella brasiliana ormai diventata una "persona di famiglia" per tutti coloro che seguono costantemente la diretta del GF Vip 24 ore su 24.

I fan contro il daytime del GF Vip con il dolore di Dayane Mello

Al pubblico, quindi, non è piaciuto il fatto che questo momento così intimo e al tempo stesso così doloroso della vita personale di Dayane venisse trasmesso in televisione: ecco perché hanno puntato il dito contro la trasmissione.

"Perché strumentalizzare questo dolore? Tutto questo è vergognoso" scrivono alcuni fan del reality show mentre altri sostengono che la sofferenza di Dayane vada tutelata e che non sia giusto spiattellarla in televisione davanti a milioni di spettatori che seguono tutti i giorni il Grande Fratello Vip.

L'incontro tra Dayane e Alfonso Signorini nella casa del GF Vip

Va detto, però, che in questi giorni la produzione ha mostrato piena solidarietà alla modella brasiliana e anche lo stesso Alfonso Signorini ha scelto di esserle vicino.

Il conduttore, infatti, ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per porgere di persone le sue sincere condoglianze a Dayane.

I due, come raccontato dalla stessa modella, si sono visti all'interno della camera degli abbracci.