Maria Teresa Ruta è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5. In un'intervista rilasciata nell'ultimo numero del settimanale Chi - in edicola da mercoledì 17 febbraio - la giornalista è tornata ad attaccare l'atteggiamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Inoltre, l'ex concorrente ha puntato il dito anche contro gli altri compagni d'avventura.

Maria Teresa delusa da Zorzi

La mamma di Guenda Goria è stata costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà a due settimane dalla finale per mano del televoto. Maria Teresa Ruta nella sua prima intervista si è scagliata nuovamente contro Tommaso Zorzi.

Secondo la giornalista, il web influencer ha nominato lei al posto di Giulia Salemi per fare una bella figura agli occhi del pubblico. Maria Teresa non ha nascosto di essere rimasta delusa per l'atteggiamento che il suo amico le ha riservato nelle ultime settimane. L'ex concorrente non accetta il fatto che Zorzi l'abbia imitata e criticata in sua assenza: "Chissà quante cose scoprirò dette alle mie spalle". Nonostante la delusione, la diretta interessata non riesce ad essere dura nei confronti del suo coinquilino: "È stanco come tutti e ci sta che in questi momenti si confonda". Insomma, Maria Teresa comprende che dopo cinque mesi di reality show si possa diventare più veementi e cinici. Al tempo stesso, però, pensa che bisognerebbe esserlo un po'.

Ruta ha anche spiegato di esserci rimasta male per i consigli che Stefania Orlando ha dato a Tommaso, in merito alla nomination. Secondo la 60enne, Zorzi avrebbe dovuto avere il coraggio di dirle in faccia di averla nominata.

L'attacco agli ex compagni d'avventura

Durante l'intervista Maria Teresa Ruta non ha risparmiato di lanciare una frecciatina agli altri "vipponi".

Senza peli sulla lingua la mamma di Guenda Goria ha chiosato: "Mi abbandonavano, non mi riportavano le cose che venivano dette contro di me e in puntata prendevo solo schiaffi". Per la 60enne, i sorrisi e i complimenti sul suo modo di essere una mamma fantastica o una bravissima cuoca erano solo di facciata: "Penso che abbiano recitato tutti". Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha ammesso che se tutti pensavano realmente quello che le dicevano, oggi sarebbe ancora nella casa di Cinecittà per giocarsi un posto in finale.

Ma perché Maria Teresa non ha avuto il coraggio di dire le cose ai suoi ex compagni d'avventura? L'ex gieffina ha semplicemente dichiarato che non ha mai amato gli scontri verbali. Per questo motivo quando veniva attaccata frontalmente preferiva incassare e sfogarsi in un altro modo, magari isolandosi dal gruppo.