Come riportato da alcuni siti di gossip, Alfonso Signorini dopo avere preso dei provvedimenti nei confronti di Stefano Bettarini potrebbe querelare anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano. La decisione sarebbe stata presa a causa dei numerosi attacchi personali.

L'indiscrezione

Nei giorni scorsi, era trapelata la notizia di una presunta diffida di Mediaset nei confronti di Stefano Bettarini. Il motivo sarebbe stato legato alle numerose critiche dell'ex calciatore toscano nei confronti del Grande Fratello Vip e del suo conduttore. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe legata all'ultimo post pubblicato su Instagram dal "Betta", in merito alla mancata squalifica di Alda D'Eusanio dopo pronuncia della parola "neg..."

Come riportato da un noto sito web, il conduttore del Reality Show sarebbe stanco di essere ripetutamente bersagliato sui social: "Denuncia in arrivo per Salvo Veneziano?" Il direttore del settimanale Chi, avrebbe deciso personalmente di passare alle vie legali.

I motivi del gesto

Che cosa hanno in comune Stefano Bettarini e Salvo Veneziano? Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip, il primo alla quinta edizione mentre il secondo è stato protagonista della quarta edizione. Entrambi i concorrenti sono stati squalificati: Stefano per avere pronunciato una presunta bestemmia tra le mura della casa di Cinecittà, Salvo per le frasi sessiste e volgari all'indirizzo di una coinquilina Elisa De Panicis.

A quanto pare i due ex "vipponi" sembrano non avere gradito il modo in cui sono stati trattati da Alfonso Signorini: sia l'ex calciatore toscano che il pizzaiolo siciliano da tempo si sono detti convinti che il conduttore utilizzi due pesi e due misure verso i concorrenti. Ma non è tutto, potrebbe essere querelato anche Filippo Nardi.

Quest'ultimo è stato espulso dal reality show di Canale 5 per le frasi offensive pronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta.

Filippo Nardi: 'Non ho insultato nessuno'

In occasione di un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Filippo Nardi ha detto la sua sulla presunta querela in arrivo da Alfonso Signorini. Il diretto interessato ha spiegato di essere molto deluso per come è stato trattato dal Grande Fratello Vip, ma al tempo stesso ha precisato di non avere mai accusato il programma: "Non ho insultato nessuno".

L'ex gieffino è convinto che all'interno del reality show ci sia una certa disparità tra concorrenti. Tuttavia, ha spiegato di avere più volte consigliato a Stefano Bettarini di moderare i termini nei confronti di Alfonso Signorini: "Mi dispiace che questa situazione abbia preso una brutta piega".

Per il momento il 51enne ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna querela, ma nel caso dovesse arrivare sarà pronto a difendersi nelle sedi opportune: "Sono una persona che non ha mai attaccato gratuitamente".