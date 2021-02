Tra gli argomenti più discussi di queste settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip vi è sicuramente quello del presunto flirt tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tutto è partito dopo che l'attrice scrisse un bigliettino "segreto" per Zenga, in cui lo elogiava per il suo modo di essere. Peccato che la brutta copia di questo bigliettino venne trovata da Tommaso Zorzi che spifferò tutto agli altri concorrenti e da quel momento si è parlato di un possibile interesse tra i due concorrenti. A rincarare la dose, in queste ultime ore, ci ha pensato anche Samantha De Grenet la quale ha ammesso che secondo lei non ci sarebbero dubbi sul fatto che a Zenga piaccia per davvero Rosalinda.

Andrea Zenga 'rifiuta' la sorella di Zelletta conosciuta al GF Vip

Nel dettaglio, durante la puntata dell'8 febbraio del GF Vip, c'è stato l'incontro in casa tra Andrea Zenga e la sorella di Andrea Zelletta. La scorsa settimana, Signorini ha mostrato un tweet scritto da Giulia Zelletta, in cui si dichiarava interessata a conoscere Zenga e, volendo, anche a frequentarlo fuori dalla casa.

In puntata c'è stato l'incontro nel giardino della casa di Cinecittà ma Andrea Zenga, al termine della puntata, ha confessato a Zelletta di non essere interessato alla ragazza. Giulia, infatti, non rispecchierebbe il suo prototipo di donna ideale dal punto di vista estetico ma anche caratteriale.

Tale confessione è stata riportata a Rosalinda da Pierpaolo Pretelli, così come ha rivelato la ragazza stessa parlando in casa con Samantha De Grenet.

'Zenga è pazzo di te': Samantha spiazza Rosalinda al GF Vip

A quel punto, la showgirl non si è fatta problemi a dire ciò che lei pensa in merito a questo presunto flirt tra Rosalinda e Andrea Zenga: per la De Grenet, il ragazzo nutrirebbe un reale interesse nei confronti dell'attrice siciliana.

"La verità sai qual è? E' che Zenga è pazzo di te" ha ammesso Samantha mentre Rosalinda ha subito precisato che lei non lo è e ha aggiunto che non vuole più parlare con Andrea in futuro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La De Grenet, però, ha rincarato la dose ed ha ammesso che non si può essere ciechi ribadendo così il fatto che secondo lei Zenga sarebbe "pazzo" di Rosalinda.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: lui fa un 'passo indietro'

Ma è davvero così? Negli ultimi giorni, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha ammesso che non si sarebbe esposto più di tanto nei confronti di Rosalinda, complice anche il fatto che la ragazza è fidanzata con Giuliano da oltre dieci anni.

Per una questione di rispetto nei confronti del ragazzo, Zenga preferirebbe "farsi da parte" evitando così di alimentare ancora di più questo presunto flirt.