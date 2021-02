Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di dichiarazioni d'amore. Protagonisti, il figlio dell'ex portiere dell'Inter Walter Zenga, Andrea, e Rosalinda Cannavò. Il ragazzo ha aperto il suo cuore alla 28enne siciliana dichiarando ciò che prova per lei. Già nei giorni scorsi aveva confessato quanto l'attrice le piacesse. Zenga aveva poi però espresso il suo rammarico per il fatto che la ragazza fosse fidanzata da dieci anni. Nelle scorse ore ha trovato il coraggio di parlarle apertamente dei suoi sentimenti.

Andrea Zenga confessa a Rosalinda di provare dei sentimenti per lei

Andrea Zenga ha fatto una vera e propria dichiarazione a Rosalinda Cannavò. Il 29enne le ha detto: "Mi piaci molto, altrimenti non sarei arrivato a questo punto.

Mi sarei esposto di più ma non l'ho fatto per rispetto dei rapporti che hai fuori e per non metterti in difficoltà, però certe cose le sento e le penso. La mia priorità sei tu e non voglio crearti problemi". Poi, ha continuato dicendo che si esporrebbe per lei, ma se volesse un suo passo indietro si fermerebbe. Il ragazzo ha fatto riferimento ai confessionali dei giorni precedenti dove aveva affermato di essere trattenuto perché ci sono cose in ballo. Andrea vuole rispettare il fatto che Rosalinda sia fidanzata. Zenga ha anche detto che non gli sarebbe cambiato niente avvicinarsi a lei dentro la casa del Grande Fratello o aspettare e farlo fuori alla fine del reality.

La risposta di Rosalinda Cannavò alla dichiarazione di Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò, di fronte alle frasi dette da Andrea Zenga in piscina, ha dichiarato che tutti gli avvicinamenti che ci sono stati in questi giorni li ha voluti anche lei.

Poi, ha aggiunto che la sua situazione fuori è complessa. Rosalinda infatti è fidanzata da dieci anni con Giuliano. La ventottenne ha dichiarato che conoscere Zenga l'ha destabilizzata perché è arrivato nella casa in un momento in cui lei era già in conflitto con se stessa. "Dal momento in cui mi espongo è perché ho capito delle cose", ha dichiarato l'attrice.

Poi ha continuato aggiungendo: "Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me, e non mi sentivo così da tempo. E ora è difficile”. Dopo queste parole i due coinquilini si sono guardati a lungo negli occhi. Poi, si sono lasciati andare ad un caldo abbraccio. Cosa accadrà tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non resta che seguire l'evolversi della situazione sentimentale per scoprire come andranno le cose tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.