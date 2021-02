Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 10 febbraio confermano che Pietro, da quando Edoardo non c’è più, sarà consapevole di poter contare su Vittorio. Il ragazzo si confiderà con lo zio circa i sentimenti che prova nei confronti di Stefania e grazie al suo consiglio inizierà a corteggiare la giovane Venere. Silvia sentirà la necessità di evadere da Milano e prenderà la decisione di trascorrere del tempo in compagnia della figlia Nicoletta a Parigi.

Pietro vede in Vittorio una figura paterna

Nel corso dell'ottantatreesima puntata il nipote del dottor Conti, in mancanza di una figura paterna con la quale confidarsi, saprà di poter contare su suo zio.

Pietro racconterà a Vittorio i sentimenti che prova nei confronti di Stefania e su suggerimento del direttore inizierà a farle la corte. L'atmosfera in casa Conti sarà molto serena e si respirerà un'area familiare. Anche Beatrice sembrerà essere molto più tranquilla e per certi versi anche felice. La vedova Conti, infatti, si sentirà realizzata tra il lavoro e la scuola che nel frattempo continuerà a frequentare. Pietro sarà felice di poter notare la tranquillità della madre, ma allo stesso tempo sarà ignaro di quanto sta accadendo tra Beatrice e Vittorio. I due cognati infatti, durante un giro in bicicletta, stavano per baciarsi, se non fosse stato per l'arrivo del ragazzo che li ha bloccati.

L’attrazione tra Beatrice e Vittorio cresce sempre di più

Durante l'episodio in onda mercoledì 10 febbraio, al Paradiso le Veneri inizieranno a raccogliere le testimonianze dei fidanzati sulla "panchina dell'amore", per decretare la coppia vincitrice del premio di San Valentino. Intanto il giovane Cattaneo continuerà ad avere un forte ascendente su Umberto.

Federico infatti, dopo aver convinto il commendatore a ripensare all'affare con Cosimo Bergamini, riuscirà a persuadere Guarnieri per mettere una pietra sopra e lasciare il passato alle spalle sulla vicenda di Ludovica. Alla luce di questo chiarimento Brancia potrà tranquillamente presenziare al matrimonio di Cosimo e Gabriella. Intanto Salvatore, dopo una lunga chiacchierata con Anna (la cugina della stilista), capirà che Gabriella non sarà completamente decisa a sposare Bergamini e inizierà a nutrire delle speranze in merito a un suo riavvicinamento con la ragazza.

Successivamente Silvia dirà a Federico di voler trascorrere qualche giorno lontano da casa e prenderà la decisione di recarsi da Nicoletta a Parigi. Vittorio e Beatrice, intanto, saranno sempre più vicini. Marcello e Ludovica, invece, finiranno per ritrovarsi spesso in Caffetteria, dove trascorreranno delle lunghissime serate.